Solana de los Barros exige el arreglo de la EX-300 por su gran peligrosidad

«Ya ha habido accidentes serios pero puede haberlos aún más. Llevo tiempo reclamando una actuación sobre esta carretera, una de las que más tráficos soporta de la región. La Junta me dice que sí, que lo necesita pero finalmente no se hace nada. Así no podemos seguir». El lamento y la crítica llega desde Solana los Barros, de su alcaldesa, María Dolores Gómez Vaquero, y se refiere al estado de conservación que presenta la carretera EX-300.

Se trata de la que parte de Almendralejo y llega hasta Badajoz, a través de la autovía A-5 en su tramo final, y que pasa, por Solana. Allí es donde, recalca Gómez Vaquero, está el gran peligro. Ni señalización vertical, ni sobre el asfalto, con un firme, además, agrietado y rugoso.

"Los tres puntos de acceso desde la EX-300 son peligrosísimos y así no puede estar la tercera carretera con más tráfico de la región", sentencia.

La regidora remarca que la señalización vial de esa carretera, en la que abunda el tráfico pesado, es "prácticamente inexistente" cuando se transita por las inmediaciones de este municipio, de 2.570 vecinos y una considerable actividad agrícola, a la que ha sumado la derivada de las plantas fotovoltaicas.

"Hace un año de la visita del director general de Movilidad e Infraestructuras Urbanas, José Luis Andrade, y me reconoció la necesidad de actuar en la vía porque su estado es lamentable. También le trasladé a la consejera (Leire Iglesias) esta problemática hace unos meses y la visita fue una pérdida de tiempo. Hay que actuar con urgencia. Hay muchas vidas en juego", insiste la alcaldesa solanera, del PSOE.

Gómez agrega que se han detectado "velocidades cercanas a los 200 km/h" en su paso por Solana, que tiene tres cruces de acceso y salida por la EX-300. "La paciencia tiene un límite y la Consejería de Movilidad debe actuar ya sobre esta carretera", finaliza la regidora de Solana.