Mucho más sol y termómetros disparados en los días clave de la Semana Santa extremeña

Hagan un ejercicio de memoria histórica del tiempo y la Semana Santa en Extremadura. Busquen, indaguen e intenten encontrar once días seguidos -entre el Viernes de Dolores y el Lunes de Pascua- en los que no haya caído una sola gota en ninguna parte de ... la región. Objetivo muy difícil. Apunten Semana Santa de 2023. Es lo que va a a pasar este año. No lloverá tampoco en la recta final de la Semana Santa, en sus días clave. Se confirma el pronóstico adelantado el pasado viernes por este diario y este jueves será una jornada sin apenas nubes, con la salvedad de que no será tan calurosa como se preveía hace unos días. El calor y, por supuesto, el dominio apabullante del sol queda para el viernes y, sobre todo, el fin de semana. Incluso hasta el lunes 10, lunes de Pascua, día sin clases para la comunidad educativa y fiesta local en varias localidades de la región.

La previsión actualizada que maneja la Aemet confirma, para la segunda parte de la Semana Santa de Extremadura, que estas nubes o cielos enmarañados de las últimas 48 horas no se volverán a repetir. Lo llamativo es que es una situación que no solo afecta a una parte de la comunidad autónoma sino a toda la región. Sol, sol y más sol y con termómetros disparados, mucho más altos sobre los registros normales, a estas alturas de un incipiente mes de abril extremeño. Hoy y mañana las temperaturas no oscilarán demasiado. Ni las máximas (por el entorno de los 27 grados en las zonas más cálidas) ni las mínimas, que remontarán sobremanera los registros del pasado lunes, entonces con mínimas con solo dos y tres grados positivos. En esta ocasión, de forma generalizada, se situarán en la barrera de los diez grados. Para el Jueves Santo se redobla esa estabilidad atmosférica. Cofrades, turistas, senderistas...todos pueden tener la certeza de que no se van a mojar. Y que les hará falta ropa ligera y gorra, en los casos de los que pisen el campo. El día amanecerá con algunas nubes pero se disiparán al mediodía. Y el termómetro se empezará a calentar. Las máximas rondarán los 28 grados en Badajoz y en Mérida, y los 26 en Cáceres, Plasencia y Jerez de los Caballeros. La madrugada del Viernes Santo las mínimas subirán entre uno y dos grados....lo mismo que las máximas de esa jornada. La Aemet ya sitúa para el Sábado de Gloria la casi certeza de alcanzarse los 30 grados en el Valle del Guadiana y muy cerca de este registro en puntos de los Tajo y del Alagón. El Domingo de Resurrección será una jornada calurosa ya sin tapujos en la que apetecerá más la sombra que la luz solar. Badajoz y Mérida pueden llegar a los 31 grados y Cáceres y Plasencia, a los 29-30. Solo en los municipios situados a mayor altitud de la región, por encima de los 1.000 metros, como Piornal o La Garganta, en las comarcas del Jerte y la Vera, se podrá disfrutar de unos apacibles 22 grados de máxima. El mismo panorama se repetirá el Lunes de Pascua, confirmando una de las Semanas Santas más secas y calurosas de Extremadura al menos en la historia reciente. De hecho, a más largo plazo, no se atisban lluvias en Extremadura. Si acaso, a mitad de la próxima semana, una bajada de las temperaturas.

