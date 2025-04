Sofía Melchor: «Mucha gente piensa que las mujeres no debemos jugar a fútbol»

Nació casi con un balón en los pies… Y así sigue cuando está a punto de soplar 25 velas. Sofía Melchor Requero (Rena, 1998) es ... una de esas futbolistas que no tuvo más remedio que empezar a jugar en un equipo masculino; algo que para ella nunca supuso un problema, al contrario, lo recuerda como una etapa de aprendizaje y diversión que terminó cuando, por edad, ya no se permitía que hubiese una chica en un equipo de chicos.

Se cerró esa puerta en Rena, pero por suerte para ella se abrió la de La Cruz Villanovense, equipo ya íntegramente femenino con el que llegó a jugar en Segunda División y que durante seis años se convirtió en su casa. «Tanto, que me llamaron del Santa Teresa, entonces en Primera División, y me costó mucho decidirme», recuerda sobre aquel momento en el que esa familia en la que se había convertido el equipo la convenció de aceptar esa oferta irrechazable. Empezó así una nueva etapa en el club pacense con cuatro años de luces y sombras. No obstante, de Badajoz guarda su peor recuerdo como jugadora, una rotura del cruzado que llegó en su mejor momento tras ganarse el puesto de titular para el partido contra el Athletic. «Esta lesión es lo peor que le puede pasar a cualquier futbolista».

Sin embargo, la joven supo reponerse para una temporada que se antojaba ilusionante en las filas del Córdoba; así fue en lo individual, pero no en lo colectivo. Aunque el fútbol guardaba a Sofía Melchor una nueva puerta por abrir, la del Féminas Don Benito, proyecto al que la delantera lleva ligada las últimas cuatro campañas y con el que ha logrado este último curso el ansiado ascenso.

En todos estos años, pese a los cambios de equipo, su ancla siempre ha estado en Rena. «Siempre será mi casa, allí tengo a mi familia y amigos que son los que me apoyan en cada momento, aunque desde que empecé a jugar fuera, salí de casa», explica sobre una localidad que considera muy futbolera: «Te diría que habrá solo unas cuatro o cinco niñas que jueguen al fútbol, pero a esas poquitas nos apoyan mucho».

Un apoyo que empieza en casa, porque en su familia se respira fútbol. «Mi hermano y mis primos han jugado siempre; de hecho, en Rena compartía equipo con mi hermano», cuenta Sofía Melchor, que reconoce que «me gustaba mucho jugar con los niños porque ha sido cuando más he aprendido, aunque no imaginaba ni de lejos pasar por donde he pasado con el fútbol».

Y, aunque siempre se habla de falta de referentes femeninos, en su caso era su hermano el que se los buscaba. «Era el que siempre me decía que me fijara en Alex Morgan que es una grandísima jugadora», dice citando a la delantera estadounidense, aunque ahora es fácil que las jóvenes tengan sus referentes en España: «Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí… Son grandísimas futbolistas».

Y es que, aunque estos días el foco esté tristemente en otra parte, España es campeona del mundo, algo que para Sofía Melchor debe suponer un antes y un después. «Creo que abrirá nuevas etapas e ilusiones, pero no solamente en lo profesional, también en la base, porque muchas querríamos ganar un Mundial», afirma sobre este logro de la selección absoluta que cree que pasará a ser un nuevo objetivo para muchas. «La base querrá crecer hasta poder llegar ahí y las que son ya profesionales seguirán peleando por lo que han conseguido», asegura.

Pese a este logro deportivo, entiende que quedan pasos por dar en lo social. «Mucha gente piensa que las mujeres no deberíamos jugar al fútbol y creo que debemos cambiar la manera de pensar de esa gente para que el fútbol femenino crezca más aún», concluye esta futbolista que compagina el balón con su formación como técnico en Emergencias Sanitarias.