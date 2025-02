Sociología de pizzería

Hace un par de sábados, me encargaron cuidar a mis dos sobrinos y decidí sacarlos por la tarde a dar un paseo y a cenar ... por ahí. Intenté reeducarlos gastronómicamente y les propuse tomar un carpaccio, un tartar o un tataki. Respondieron sin titubear: «No, tito, cosas raras, no». Así que descarté las rarezas y opté por lo castizo: «¿Y unos morros, unas puntillitas, una morcillita?». «¡Qué asco!», replicaron. Así que renuncié a la reeducación, decidí no hacer experimentos y fui a lo seguro: hamburguesas o pizzas.

Tenia ganas de probar suerte en una nueva hamburguesería de lujo. Y cuando digo de lujo me refiero a que no huele a hamburguesería y a que está sumamente limpia, pero fue imposible. Estaba llena y solo admitían reservas a partir de las 11 de la noche, hora a la que el tito está a punto de acostarse. Así que opté por la pizzería, un campo gastronómico en el que no conozco ninguna lujosa: todas huelen a pizza, así que no le di más vueltas y entramos en una que está camino de casa.

Llegamos, mis sobrinos debatieron largo rato sobre los ingredientes y pidieron una pizza gigante mitad y mitad (soy un tito generoso). Di mi nombre y primer apellido para pagar y cuál no sería mi sorpresa al descubrir que tenía un bono descuento de 15 euros. ¿Cómo era posible si yo no había pedido nunca una pizza en ese local? Al tiempo que pagaba la mitad de lo que costaba, caí en la cuenta de que mi padre, que se llama como un servidor y, lógicamente, tiene mi mismo apellido compuesto, es un gran comedor de pizzas a domicilio, había acumulado descuentos y yo me iba a aprovechar de su bono de 15 euros.

Lo confieso, soy un buen tito, pero un mal hijo: callé como una rata vil, le robé el descuento a mi padre y lo peor es que aún no le he confesado mi fechoría. El caso es que nos sentamos a esperar la pizza, me entretuve observando el ambiente del local y me di cuenta de que aquello no era una pizzería, sino un resumen de cómo han cambiado las ciudades de Extremadura en unos pocos años. Escuchando las conversaciones, deduje que en una mesa había una pareja formada por una hondureña y un peruano. Él era transportista y ella cocinera. En la mesa del fondo, un padre pakistaní y dos niños muy simpáticos esperaban una carbonara y una barbacoa. El padre era inmigrante de segunda generación y hablaban, tanto él como sus hijos, un castellano perfecto. Entraron dos chicas rubias y altas que reían sin parar. Ponían buena cara al mal tiempo: eran ucranianas y pidieron con dominio del idioma un combo de pollo y una pizza con pepperoni, champiñones, aceitunas negras y cebolla caramelizada.

Solo había una pareja española: un caballero maduro y una joven rubia que se miraban a los ojos y entrelazaban sus manos. Parecían muy enamorados. Él se levantó al baño y al instante se asomó un camarero al mostrador y gritó: «José Antonio». Repitió el nombre con una pizza en la mano y me miró arqueando las cejas. «No soy yo», aclaré. Tampoco eran las ucranianas, los pakistaníes, la cocinera hondureña ni el camionero peruano, que había dado el nombre de Marvin.

La chica rubia enredaba con su móvil y el pizzero gritaba de nuevo: «José Antonio». Pero no había respuesta. Al rato, salió el caballero del baño y el chico de la pizzería volvió a vocear: «José Antonio». El caballero enamorado levantó la mano y se levantó a por la pizza. Su compañera de mesa y carantoñas dejó el móvil y, riendo, le dijo: «No me habías dicho que te llamabas José Antonio». Ucrania, Honduras, Perú, Pakistán, parejas de enamorados que no se dicen el nombre... Estoy deseando que me vuelvan a prestar sobrinos.