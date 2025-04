«La sociedad aún no tiene la empatía adecuada con la discapacidad»

El miércoles el Monasterio de Yuste vuelve a proyectarse a nivel internacional con la entrega de su Premio Carlos V. Este año la Fundación Academia ... Europea e Iberoamérica de Yuste entregará su galardón al Foro Europeo de la Discapacidad, una organización no gubernamental creada hace 25 años. Lo recogerá su presidente, Yannis Vardakastanis. Con él desayunará al día siguiente Jesús Gumiel en un hotel de Mérida pues el griego quiere conocer detalles sobre cómo Extremadura trabaja en algunos programas concretos.

Gumiel es la conexión extremeña con este galardón. Defensor activo de las personas con discapacidad desde 1984, en 1990 empezó a presidir en Extremadura Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). También es, de nuevo desde el año pasado, presidente en la región del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

–¿Qué pensó al recibir la noticia de que el galardón es para el ámbito al que usted dedica su vida?

–Satisfacción porque se están ligando los valores que defiende la Unión Europea a los valores que defendemos en el ámbito de la discapacidad. Un premio de esta relevancia se concede a personas y si en este caso va a una oenegé que trabaja en ello indica que vamos por el camino correcto. El Foro son 101 entidades de 27 países miembros y nosotros pertenecemos como Cermi estatal vía Cermi autonómico. El Foro defiende una Europa más justa, solidaria e igualitaria y esto es más evidente con una crisis sanitaria por la pandemia y humanitaria por la guerra de Ucrania, donde los más vulnerables son las personas con discapacidad, las que más sufren.

–Usted está implicado en su defensa desde 1984, ¿cómo era entonces la situación?

–Antes había una mentalidad muy caritativa y asistencial. Se hacía algo por ayudar de buena fe, pero nada vinculado a derechos, por tanto empezamos a dirigirnos a los políticos para demostrarles que las medidas que implanten benefician a toda la ciudadanía. Se cambió la estrategia de las oenegés, que pasamos de presentar quejas a presentar propuestas. También nos dirigimos a los empresarios para cambiar la imagen de la discapacidad. No las contrataban y empezamos a demostrar que estaban capacitadas.

–¿Cómo de permeable son los ayuntamientos hoy cuando usted pide una reunión para señalar algo que haya que corregir?

–La relación es buena, nos reciben y escuchan, otra cosa es la cuestión económica. Otros se vuelcan con medidas que rápidamente captan que benefician a todos y ni la oposición se queja porque son necesarias, como suprimir barreras. También insistimos que se contrate a personas con discapacidad y se aplique la discriminación positiva para que esa persona tenga sus recursos económicos, no darle ayudas puntuales. En general, conseguimos influir.

–Cada vez hay más rampas, apenas se ven ya baños que no estén adaptados, ¿considera que van ganando todas las batallas?

–La normativa es contundente, por eso elaboramos la Ley de Accesibilidad en Extremadura en 2014. Es un ejemplo de propuesta normativa que surge de las propias oenegés.

–¿Y se aplica en la vida real?

– Sí, porque tiene un nivel de exigencia alto, de ahí el cumplimiento. Cuando se vulnera se reclama y se insiste, pero es que el marco normativo es bueno.

«Antes había una mentalidad caritativa, pero nada vinculado a derechos»

–¿Qué tiene previsto contarle al presidente del Foro Europeo por la Discapacidad, Yannis Vardakastanis, cuando venga a recoger el galardón?

–Desayunaré con él al día siguiente porque está muy interesado en que le expliquemos qué es el Saviex, algo único en España. Quiere decir Servicio de Apoyo a Mujeres y Niñas con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género en Extremadura. Él insiste mucho en este tema, de lo cual se habla en otras comunidades, pero una cosa es hablarlo y otra darle solución y aquí somos pioneros.

–¿Cómo surgió, en qué consiste?

–En agosto Cermi Extremadura le dijo a la Junta que creara un servicio de apoyo contratando a una psicóloga con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ya se ha puesto en marcha y es presencial. Una mujer o niña que tenga algún percance llama y la psicóloga se presenta en su casa. Está coordinado con las oficinas de igualdad y también hemos encontrado colaboración de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Félix Tena, así como los jueces de violencia de género en Badajoz y el nuevo de Cáceres.

–El marco normativo para las personas con discapacidad parece sólido, ahora le pregunto sobre cómo ha evolucionado la sociedad en su relación ellas, ¿entienden casos de discriminación positiva, por ejemplo?

–En cuanto al lenguaje y el trato ha ido mejorando, pero en cuanto surge la cuestión económica cambia la cosa. Si en una comunidad de vecinos hay que tomar un acuerdo que tiene que ver con accesibilidad y hay que gastar dinero la mentalización desaparece. La gran asignatura pendiente es el déficit de ciudadanía, aún no hay la empatía adecuada. Pero esto es extensible a otros ámbitos, no solo a la discapacidad.

«Cuando un ayuntamiento suprime barreras, ni la oposición se queja»

–Se añaden cada vez más ascensores a edificios antiguos, ¿concienciación o envejecimiento de la sociedad?

–Todos vamos a necesitar al final de la accesibilidad. Nosotros asesoramos a comunidades de vecinos, damos soluciones técnicas y hasta hemos elaborado ordenanzas municipales para facilitar la actuación. Pero falta la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula las actuaciones en una comunidad de vecinos. Si tienen que ver con salubridad o seguridad no hace falta acuerdo, pero con un tema de accesibilidad sí hay unos requisitos, por eso pedimos que se equiparen esos niveles de acuerdo. Es un tema de calado nacional y hay tres leyes pendientes de aprobación, de rehabilitación, de arquitectura y de vivienda, en las que se podría incorporar esta cuestión. Le hemos trasladado a los políticos que hoy día hay personas encerradas en sus viviendas que no tienen dinero para esa obra, dependen de que los vecinos se pongan de acuerdo y por ello hay disputas.

–¿Cómo diría que está Extremadura respecto al resto de España y del mundo en cuanto a accesibilidad universal?

–Tenemos buenas herramientas, buena interlocución con las administraciones, se está invirtiendo y los técnicos siguen las pautas, aunque aún haya aún casos problemáticos, pero no hay comunidades autónomas que vayan por delante. En cuanto a países en el norte de Europa hay mayor nivel ligado al respeto, no hacen falta normas, simplemente se respeta a los más vulnerables. Pero la realidad es que aquí las personas con discapacidad han ido ganando la calle, por ejemplo con plataformas únicas. Si al político le pides la cosas con argumentos te hace caso. Siempre he dicho que si siembras dedicación recoges implicación.