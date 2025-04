Los socialistas y las mariscadas

En el último pleno municipal de Don Benito, la alcaldesa se ausentó un momento y presidió la reunión durante ese rato Pedro Noblejas, teniente alcalde ... del PP, que aprovechó su presidencia temporal para recurrir a un mantra que se ha convertido durante las últimas semanas en una de las acusaciones favoritas del PP contra los socialistas: equiparar el sanchismo con el marisco, o lo que es lo mismo, describir a los socialistas como unos señores que están todo el día pegándose unas buenas mariscadas.

Y si solo fuera asociar socialismo con marisco… Desde que se conoció lo que ha dado en llamarse caso Koldo y según las descripciones de la oposición, los socialistas son unos señores que se pasan la vida en los prostíbulos comiendo marisco y esnifando cocaína. Algún degenerado dirá que dónde hay que apuntarse. ¿Habría también alguna degenerada que quisiera afiliarse? Esta pregunta tonta parte de que la descalificación de puteros, cocainómanos y comedores de marisco se dedica siempre a los socialistas, nunca a las socialistas, en una suerte de machismo implícito cuyo razonamiento de base es que ellas, las socialistas, no solo no van a los prostíbulos, que sonaría raro, sino que deben de ser más de tortilla francesa que de cigalas, y en cuanto a la droga, no van más allá del Trankimazin.

Socialismo es igual a mariscada en los plenos de Don Benito y en todos los plenos municipales de España. Vuelve el mito gastronómico del marisco, que es más antiguo que aquel hueso de jamón de la posguerra que se alquilaba de casa en casa para hacer el caldo o aquellos bocadillos de chorizo que se zampaba Carpanta, el hambriento tragaldabas del cómic Pulgarcito.

El día que en un bar me pusieron un langostino de tapa gratis, entendí que el marisco había perdido su carácter de mito, su hechizo lujoso, y se había convertido en comida mesocrática, en plato de clase media, en producto sin glamour. Como demostración, ahí tienen esta foto de hace una semana. Esos eran los precios del marisco en mi supermercado de referencia, el Dia cacereño de la calle Arturo Aranguren: las ostras a 5,50, el langostino fresco a 9,99, la vieira a 6,99, las almejas a 9,99. Excepto la gamba blanca (13,99), no había marisco que pasara de los 10 euros el kilo. Es verdad que ese día no habían entrado centollas ni nécoras, pero cuando las hay, también son bastante asequibles.

A pesar de estos precios más o menos razonables, la palabra mariscada sigue relacionándose con el lujo extremo y la corrupción, aunque siempre que se asocie con los socialistas. Asociado a la derecha no hace daño porque, en el imaginario colectivo, no sale de ojo que un señor de derechas coma cigalas y tiene su lógica: los socialistas llegan al poder prometiendo que van a mejorar la vida de la gente común, pero claro, si luego lo único que mejora es la vida de los socialistas, aunque solo sea la de Koldo y su cuadrilla, pues no se lo perdonamos.

De todas maneras, ese mantra de las mariscadas es de otra época y solo funciona políticamente entre los mayores de 60. Los jóvenes no asocian los bogavantes con el lujo. Hoy, lo que está de moda es la vaca madurada, la carne de buey mimada durante 49 días con refrigeración calculada, el lomo bajo de vaca vieja. Por una de esas piezas pagas el doble que por una mariscada medianita como las que sirven en los restaurantes rayanos de Valverde del Fresno. Pero, en fin, los adjetivos 'vieja' y 'bajo' y el sustantivo 'vaca' cuadran mal con el lujo. No vas a descalificar a los socialistas en el pleno de Don Benito diciendo que son unos corruptos porque están todo el día comiendo vaca vieja.