«Que arreglen con urgencia el socavón, la otra carretera es un riesgo y son 23 kilómetros más»

Viajar entre Cáceres y Badajoz a través de su carretera directa que las conecta, la N-523, no es posible. Los 91 kilómetros y algo más de una hora de camino no se pueden hacer porque justo a mitad de camino, en el kilómetro 45, ... hay un socavón en la vía a causa del temporal de lluvia de la pasada semana. Entre las localidades de Puebla de Obando y La Roca de la Sierra. Eso quiere decir que se puede llegar desde Cáceres hasta Puebla de Obando pero a partir de ahí no se puede seguir en dirección a Badajoz por la N-523. Y que desde Badajoz se puede alcanzar La Roca de la Sierra pero a partir de ahí no seguir por la N-523.

¿Qué alternativas hay para los que quieran realizar el trayecto entre las dos capitales provinciales extremeñas?. La más lógica y segura es ir a través de la capital de Extremadura, Mérida. Se llegaría, saliendo desde Badajoz, a través de la A-5, a Mérida, y a partir de ahí tomando la A-66 hasta Cáceres. Todo el viaje a través de autovía. Estamos hablando en este caso de 138 kilómetros y una hora y media de duración del trayecto. La otra opción parece poco recomendable y es la que, a la fuerza deben tomar ahora los vecinos de Puebla de Obando, que son, sin duda, los más afectados por el socavón. De Cáceres a Badajoz se puede viajar por la N-523 hasta el municipio obandino. Desde allí no se puede seguir circulando por esta carretera nacional pero sí tomar la salida hacia la carretera local BA-157, que une Puebla de Obando con Villar del Rey. Son 23 kilómetros. Después de pasar a Villar del Rey se puede ir en dirección a Bótoa, a través de una carretera autonómica en buen estado, la EX-325. Y de ahí hasta Badajoz con la EX-110 a través de la pedanía pacense de Gévora. Noticia Relacionada Temporal en Extremadura Siete carreteras extremeñas permanecen cerradas al tráfico por los efectos de la borrasca Efraín María Fernández «Necesitamos que arreglen ya el socavón» Eva Barriga, vecina de Puebla de Obando, lo desaconseja porque todo lo que sea pasar «por esa carreterrilla infernal» de 23 kilómetros, la que une Puebla de Obando con Villar del Rey, «es un riesgo muy grande. Es una carretera sin arcén, sin hitos, muy estrecha, en el casi no caben dos coches. Si va un coche y una furgoneta hay que pararse. No te digo ya si te encuentra con un tractor o un camión». Ese camino es el que ahora debe hacer su marido, Antonio Jaén, para ir a trabajar a Badajoz, donde acude como jardinero en su furgoneta, para evitar dar el rodeo (aunque más seguro) de Cáceres-Mérida-Badajoz. «El problema no es que te puedas dar ese rodeo una vez o dos si vas a trabajar. El problema es que los vecinos de Puebla de Obando tenemos el centro de salud en La Roca de la Sierra y el instituto, para el que han cambiado un autobús grande y han puesto dos microbuses de 35 plazas. Para ir al centro de salud nos han puesto una ambulancia, pero sin médico. Para ir al médico o al instituto no te puedes dar una vuelta tan grande por Mérida. Necesitamos con urgencia que arreglen cuanto antes el socavón. Nos estamos exponiendo mucho en esa carreterilla de Villar del Rey. Puebla de Obando está casi aislado en ese sentido. Somos quienes peor estamos por el socavón», enfatiza Barriga. En cambio, los vecinos de La Roca de la Sierra, no tienen tantos problema. Para ir a Cáceres pueden tomar la carretera autonómica EX-214, que les llevará a Aljucén a través de La Nava de Santiago, una vía en buenas condiciones y desde Aljucén sumarse a la A-66. Es la manera de evitar ir de La Roca a Cáceres a través de Villar del Rey y Puebla de Obando.

