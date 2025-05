Sobrevivir a la Champions

No vi la final de la Champions el sábado porque tenía teatro a las ocho y cena con cuñados del Atlético de Madrid a las ... diez. De puertas afuera, quedé como un tipo ejemplar que se sacrifica por su trabajo y su familia. ¡Mentira! Aproveché la obra teatral y la cena de cuñados para librarme de un espectáculo que me iba a poner muy nervioso: no me he perdido ninguna de las tres remontadas del Real Madrid y en las tres acabé afónico, dando paseos por el salón en los últimos minutos y agotado, así que el sábado, teatro, cena y tranquilidad... hasta cierto punto.

Lo de la obra de teatro era todo un experimento sociológico-cultural. La hora y el día eran los peores que uno se puede imaginar pues coincidían con los prepalomos en Badajoz, Emérita Lúdica en Mérida, el día grande la feria en Cáceres y la final de la Champions en el mundo entero. ¿Vendría público al Teatro Capitol? La incógnita se despejó positivamente: no hubo lleno, pero casi. Tiene razón Marce Solís cuando dice que quien quiere ir al teatro va y quien no quiere, siempre encontrará algún pretexto para no ir. Así que quienes estaban lo deseaban y pasaron un rato muy entretenido, sorprendente e inquietante. Las obras que se representan en el Teatro Capitol de Cáceres son como un melón sin abrir. Sabes el título y el nombre del autor o autora y poco más. El resto es imprevisible porque son montajes en lo que destacan el riesgo, los puntos de vista diferentes, el trabajo de todo un año y actores desconocidos con una vida teatral por delante. Lo dicho: puedes salir fascinado o con cara de estupefacción. Toda una aventura y todo un placer. Al salir del teatro, la ciudad, como todas las ciudades en ese instante, estaba viendo fútbol. En la Plaza Mayor, cada terraza tenía una gran pantalla de televisión, las mesas estaban llenas de gente y la animación era grande. Se aplaudía con entusiasmo, se ovacionaba con emoción y había muchas risas y mucho jolgorio. En unas terrazas, estaban conectados a una cadena a través de un router y en otras, a otra cadena a través de la antena. El resultado era que una parte de la Plaza Mayor veía el partido con cinco segundos de demora y eso provocaba mucha inquietud en los retrasados, que escuchaban los ¡uy! antes de que acabara la jugada. Me hubiera gustado quedarme en la plaza, pero me esperaban mis 'atléticos' cuñados para cenar y, ¡oh casualidad!, la terraza del restaurante no tenía televisión. Disimulé mi perplejidad y me senté a cenar con educación y manteniendo una conversación civilizada. Alabaron mi compromiso con el teatro y con la familia y yo puse cara de sacrificio, buen rollo y resignación por convicción, pero la verdad es que estaba de los nervios y atendía más a los ruidos de la calle que a la charla de la mesa. Fue así como escuché un rugir de gol y, a los cinco segundos, otro rugir de gol y al instante, un griterío indignado por el gol anulado a Benzema, que se repitió pasados cinco segundos. Aquello parecía una algarabía con moviola y de esa forma, con doble barullo, llegó hasta nosotros el clamor por el gol de Vinicius, mientras yo aplacaba los nervios tragando patatas fritas sin masticar . De todas maneras, sufrí bastante menos de lo que sufrieron quienes vieron el partido en directo. Es una táctica que sigo a rajatabla. Que el Cacereño pierde 4-0, pues no veo la repetición. Que gana el Madrid la Champions, pues pretexto agotamiento tras mis sacrificios, me voy a casa y veo el partido seleccionando solo el gol y las paradas de Courtois. Es una mezcla de estupidez humana y supervivencia emocional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión