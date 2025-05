Así sobreviven los extremeños de Erasmus para llegar a fin de mes

Habitación compartida, 480 euros, y transporte, cuatro euros diarios. En total, 600. Solo en alojamiento y moverse por la ciudad, el dinero de la beca ... Erasmus que recibe Esther Mena se ha acabado en el mes. Esta joven de 25 años aterrizó hace apenas 30 días en Turín, la capital de la región del Piamonte, al norte de Italia, para vivir una experiencia internacional como estudiante de la Universidad de Extremadura (UEx), donde estudia el tercer curso del grado de Educación Infantil.

«Siempre me había querido ir de Erasmus y ya era consciente de que eso significaba un gasto económico importante. Con la beca que recibes no te da», reconoce. Su caso es el mismo que el de mucho extremeños que estudian parte de su carrera en otros países de Europa.

Actualmente, hay 382 estudiantes de la UEx que están disfrutando de una beca Erasmus para realizar estudios y, aunque gran parte de ellos se decantan por Italia o Portugal, también hay alumnos extremeños en en Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Turquía.

Además, hay otros 44 estudiantes que, en el marco de Erasmus, están realizando prácticas en el extranjero. En concreto, en Portugal, Irlanda, Reino Unido, Malta, Polonia, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Canadá, Noruega, Alemania, Lituania, México, China, Camerún y Suiza.

450 La beca Erasmus Euros de media al mes reciben los estudiantes con beca Erasmus. La cuantía varía según el coste de la vida del país de destino. En los más caros, a los alumnos les conceden 500.

La mayoría, por no decir todos, necesitan ayuda de sus padres o tener dinero ahorrado para sobrevivir al Erasmus de estudios. «Por suerte cuento con el apoyo económico de mi madre, si no sería imposible llegar a fin de mes», reconoce Esther.

Ella tiene concedida una beca del programa Erasmus de 500 euros mensuales y ha estado haciendo un auténtico estudio de campo para ahorrase hasta el último céntimo. Vive en una residencia de estudiantes alejada del centro, con habitación y baño compartido y cocina comunitaria. Paga por ello 480 euros al mes.

«Por suerte cuento con el apoyo económico de mi madre, si no sería imposible hacer frente a todos los gastos» Esther Mena Estudiante de la UEx con una beca Erasmus en Italia

A eso hay que sumar la comida. «Comer fuera es mucho más caro, pero hay comedores universitarios que por unos tres euros puedes comer, aunque un poco mal porque todo es precocinado o un simple sándwich», explica.

«Teniendo en cuenta que es una ciudad muy grande, el transporte es muy caro. Ya he solicitado el bono mensual, que son 20 euros, pero todavía no me ha llegado. Así que todos los días tengo que pagar cuatro», comenta Esther, que además tiene que ir a varias facultades de los alrededores de Turín.

Los alojamientos

Vive alejada del centro para que su alojamiento sea más económico. Si no tendría que haber ido a residencias que rondan los 2.000 euros al mes. Lo de alquilar un piso lo descartó, además de por el coste, por la seguridad. «Hay muchas estafas y, en algunas ocasiones tras pagar el apartamento, cuando llegas no existe», dice Esther, que pese a las dificultades que se encuentra con lo económico, está muy contenta con la experiencia.

Algo similar le ocurre a Daniel de la Mora (19 años). En su caso estudia Educación Primaria y está de Erasmus en Joensuu, un ciudad de unos 80.000 habitantes al este de Finlandia que se caracteriza por su ambiente universitario.

Ampliar Daniel de la Mora está de Erasmus en Joensuu, una ciudad finesa de unos 80.000 habitantes. Hoy

«He elegido Finlandia porque tiene uno de los sistemas educativos mejores del mundo, así que está siendo muy enriquecedor», comenta Daniel antes de aludir a los gastos económicos.

«Hay una empresa que tiene varios edificios y cada piso lo divide en habitaciones. Yo tengo alquilada una y comparto las zonas comunes con otros dos jóvenes», detalla Daniel. Por ello paga 224 euros, una opción muy económica para un país con un nivel de vida mucho más alto que el de España. «Miré otras opciones, pero un piso podía valer el triple», recuerda.

«La vida es muy cara en Finlandia. La compra, el autobús, todo vale mucho dinero. Solo con la beca no tengo para todo» Daniel de la Mora Estudiante de la UEx con una beca Erasmus en Finlandia

Llegó a Finlandia el 29 de agosto. «Aquí la vida es muy cara. Pero claro, cuando hablas con un finlandés lo entiendes todo. Aquí el salario mínimo son 2.000 euros. Su nivel de vida es mucho más alto».

En su caso, además de la beca Erasmus, también cuenta con una de las 30 ayudas para estudiantes que otorga el Banco Santander a los mejores expedientes del país. Por ello recibe 500 euros por toda su estancia.

«Me apaño pero porque me da dinero de mi madre. Con la beca no tengo para todo. Si te vas de Erasmus necesitas ahorros. Todo es más caro. La compra, el autobús, todo vale mucho dinero. El ocio, la cultura, todo. Para hacerse una idea, una cerveza, con descuento por ser Erasmus, vale cuatro euros», comenta Daniel.

De hecho, su testimonio es solo una parte del problema económico al que se enfrentan los estudiantes cuando participan en el programa de movilidad Erasmus.

1.398 El pago del alquiler Euros de media es lo que cuesta alquilar una habitación en la capital de Dinamarca (Copenhague), la ciudad con el alojamiento más caro. Varsovia, en Polonia, con 504, es la más barata.

El pago de alquiler de la vivienda es una de las partidas más altas y la beca media no cubre generalmente ni la mitad del coste, según el 'Ranking Spotahome de coste de vida Erasmus', que analiza diferentes parámetros para saber cuánto se necesita al mes para vivir fuera de España.

Copenhague, con una media de 1.398 euros al mes, Zúrich (1.346) y Londres (1.221) son las ciudades más caras para alquilar una habitación.

Las más baratas son Varsovia, con una media 504 euros mensuales, seguida de Lisboa (630) y Roma (635). A esta partida, hay que sumar gastos de luz, agua, gas, etc., que a nivel europeo suponen de media mensual unos 255 euros.

El transporte público es clave para un estudiante Erasmus y también hay grandes diferencias entre la principales ciudades europeas. El abono más barato está en Roma (35 euros mensuales) y el más caro en Londres (180 euros al mes).

Hacer la compra semanal en Zúrich es casi imposible para un extremeño de clase media que estudie allí. La cesta semanal rondan los 350 euros. En el lado opuesto está Varsovia, con 150.

Ayuda regional

Daniel, al igual que Esther, también disponen de otra ayuda que les concede la Junta para poder realizar estudios del programa de movilidad Erasmus. Reciben unos 1.200 euros por toda su estancia.

Se trata de una iniciativa por la que la Junta da hasta 1.400 euros y de ella ya se han beneficiado 224 alumnos extremeños en este curso. Para acceder a ella es imprescindible cumplir los requisitos académicos.

1.400 Complemento del Gobierno autonómico Euros es la cantidad que concede la Junta de Extremadura como máximo a los estudiantes que reciben una beca Erasmus por toda su estancia en el extranjero.

Deben tener al menos un seis de media si estudian en las ramas de ingeniería, arquitectura y ciencias; un 6,50 para el alumnado de ciencias de la salud, y un 7,02 para el resto de las ramas de arte y humanidades, ciencias sociales y jurídicas.

Pese a las dos becas, la del programa Erasmus y la de la Junta, hacer frente a los gastos es lo más complicado de la experiencia. Casi más que adaptarse a un nuevo idioma. Además, el dinero del programa de movilidad no lo reciben inmediatamente. Primero les conceden el 80% tras dos meses en el extranjero y el resto cuando termina la estancia y al presentar las facturas de gastos.

Hay que matizar que el programa Erasmus, como respuesta al encarecimiento de los precios, ha aumentado el presupuesto de becas para siete años (2021-2027), con una dotación general de más de 26.000 millones de euros.

La media de una beca Erasmus es de 450 euros, aunque depende del país. Se dividen en tres grupos según el coste de vida de cada uno de ellos y los jóvenes reciben una cantidad dependiendo del destino.

Los países más caros para vivir

Los superiores son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia. En ellos, los estudiantes reciben la subvención de la Unión Europea de rango superior, que es de 500 al mes.

Si la movilidad es hacia un país donde los costes de vida son inferiores (Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía, Serbia, Turquía,) los estudiantes reciben 400 euros al mes.

En cuanto a los considerados con costes de vida medios están Chipre, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Letonia, Malta, Portugal. En ellos reciben 450 euros al mes.

En el caso de los Erasmus que están realizando prácticas, a esas cuantías se suman otros 150 euros. Además, como novedad, este curso todos los estudiantes de la UEx reciben una ayuda adicional para cubrir los gastos de viaje que varían según los kilómetros recorridos entre el origen y el país de destino.

Oscilan entre los 28 euros cuando la distancia no supera los 99 kilómetros y los 1.735 euros cuando son 8.000 o más. Asimismo, los estudiantes pueden recibir un poco más de dinero si se acogen a un modelo de viaje ecológico, es decir, si el trayecto de ida y vuelta lo realizan en tren, autobús o coche compartido.