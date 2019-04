Los sobrecostos del aparcamiento en Plasencia El asunto se enreda algo más por la aparente existencia de un sobrecoste de 222.000 euros achacables a la solicitud de la empresa para hacer un modificado de obra JESÚS R. MORILLA Martes, 16 abril 2019, 09:39

NOS encontramos claramente (en el asunto de la paralización del aparcamiento de la calle Velázquez de Plasencia) ante un 'reformado anticipado', aquel que requiere inexorablemente la existencia de una alteración del proyecto originario. Por ello, nada más fácil que los contribuyentes se pregunten: ¿Cuál es la causa de la existencia de esta figura? Sin ser los indicados para valorar diatribas políticas en un sentido u otro, sino como experto en obras públicas y temas medioambientales, queremos expresar nuestro parecer. La Administración busca en ocasiones dar una solución pragmática a un problema práctico. Si se evitan los trámites procedimentales, todo se acelera y se da satisfacción al fin público que justificó la realización de la obra. Esta idea se puede vestir jurídicamente apelando a los principios de una mayor agilidad y eficacia en la gestión del interés público. Así, la Comisión Europea recuerda en su art. 103.1 que la Administración Pública sirve al interés general de acuerdo con el principio de eficacia.

Ahora bien, el deseo de la Administración de acelerar la solución a los problemas que ha planteado la realización de la obra genera a su vez otra fuente de conflictos jurídicos muy relevantes. Para empezar, se produce un choque frontal con el principio de legalidad, basado en que la modificación de un contrato de obra pública requiere un procedimiento riguroso, con todos los inconvenientes que ello conlleva ya que no se trata de un mero capricho de la Administración.

Al respecto, pueden observarse dictámenes del Consejo de Estado. Claro, que una cosa puede ser la Ley sobre el papel, al que las partes tendrán que atenerse, y otra, la rabiosa actualidad. Respecto a esta última, y con la reserva de no acceder al expediente por carecer de interés legítimo, observamos que el asunto se enreda supuestamente algo más por la aparente existencia de un sobrecoste de 222.000 euros, al parecer achacables a una solicitud de la empresa dirigido a la realización de un modificado de obra.

Aquí nos encontraríamos ante lo que se puede calificar como patología en la construcción, y no se trata de otra cosa, y lo indicamos porque así viene ocurriendo en España desde hace décadas, y no porque este sea el caso, sino que el contratista lleva a cabo una baja del 25% aproximado, (según se ha publicado) sobre el presupuesto licitado, y al grito de «ya nos resarciremos después», quedan a la espera de mejores oportunidades. Otro apartado no desdeñable es el relativo a las deficiencias técnicas que puede arrastrar un proyecto ejecutivo. Naturalmente que existen. Viene a mi cabeza una destacada sentencia de la Audiencia Provincial de Galicia (junio 2017), la cual calificaba de «errores groseros», y «carencia de definición» los cometidos en el proyecto ejecutivo de la Ciudad de la Música en Santiago de Compostela.

Finalmente me van a permitir lanzar algunas preguntas al vuelo: ¿Qué opina la dirección de obra? ¿Y el adjudicador respecto a los servicios técnicos en las desavenencias surgidas, así como contratación, respecto al contenido de los pliegos del concurso?

* El autor es Doctor en Derecho.