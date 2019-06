Sobre pactos Cada vez que hay elecciones, el tema de los acuerdos surge pero a ninguno le debe parecer tan mal porque nadie mueve un dedo para modificar la ley FELIPE SÁNCHEZ HUETE Miércoles, 5 junio 2019, 10:46

Por circunstancias que no vienen al caso fui testigo presencial y, en cierto modo, parte de la reunión que en 1979 mantuvieron en el domicilio de un amigo, cabeza de lista del PCE, el PSOE y el PCE para hacerse con la alcaldía de Azuaga. Habían obtenido cinco concejales cada uno y la extinta UCD, siete.

Alfonso Guerra, que llevaba un poco la voz cantante, había aclarado que, si bien al PSOE, por ser el partido de la izquierda más votado, le corresponderían la mayoría de los alcaldes, tratarían también de apoyar alcaldes comunistas en aquellos casos en que la diferencia no fuera excesivamente grande.

De hecho, en Azuaga, donde el PCE había obtenido unas decenas de votos más, hubo alcalde del PSOE: «Reunidas las delegaciones de los partidos Socialista Obrero Español y Comunista de España, han analizado los resultados de las elecciones municipales, constatando el importante avance de los partidos de izquierda, lo que permite una cooperación de los partidos progresistas en un esfuerzo por dar un sentido democrático a la vida municipal y facilitar la participación ciudadana en el marco de posibilidades que establece la Constitución.

Durante el encuentro se ha acordado la creación de una comisión que favorezca la formación de ayuntamientos con mayoría de izquierda, con la presencia de las fuerzas progresistas que hayan obtenido concejales en las reciente elecciones»

Esto, tan manido que no deja de ser una batallita más propia del abuelo Cebolleta que de un articulista, no deja de ser también un testimonio de las distintas varas de medir que usamos los humanos, sobre todo los políticos. Que una serie de formaciones hayan interiorizado que sólo ellos tienen la supremacía moral que otorga bulas para decidir lo que sea y en el sentido que sea mientras es sacrilegio y anatema si deciden lo mismo otras, es una prueba, al menos para el que escribe, del concepto tan 'sui generis' de democracia que tienen algunos.

El elector, si se sintiera demócrata, debería repudiar estos comportamientos y castigarlos en las urnas, pero cual forofos de fútbol, donde lo emocional es lo único que vale, prefieren ganar y lo celebran con todo el alborozo lo mismo si ganan por goleada y jugando de maravilla, que si ganan en el minuto noventa y seis por un gol en fuera de juego.

Se puede cuestionar o no que, en países en los que su ley no lo contempla o no hay balotaje, tuviera que ser alcalde, o tener más derecho que otros, el cabeza de lista del partido más votado, pero lo que no podemos es hacer valer una cosa si a mí me conviene, y la contraria si los que salen ganado son los otros.

Cada vez que hay elecciones esta cuestión surge, pero a ninguno le debe de parecer tan mal porque nadie mueve un dedo para modificar la ley. A sus votantes tampoco, pero a los que premiamos la coherencia nos chirría el comportamiento de los partidos y de los electores.