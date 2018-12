Para qué sirvió la cumbre de Katowize Los principales efectos en el campo extremeño del cambio climático han sido el progresivo aumento de temperaturas y una pluviometría anual menor y más irregular, según detectó Cicytex FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ Dr. ingeniero industrial. Catedrático de la Universidad de Extremadura Sábado, 29 diciembre 2018, 23:02

Hemos asistido al inicio y cierre de la Cumbre del Clima (COP24) de la ciudad Polaca de Katowice, el más importante desde el acuerdo de París de 2015, con 30.000 delegados de 197 países. ¿Qué se pretendía tratar y se ha tratado en Katowice y cuáles son las conclusiones? En la Cumbre de París de 2015, se llegaron a una serie de acuerdos en cuanto al cambio climático que había que refrendar y poner en práctica. Existía un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático de la ONU (IPCC) sobre la mesa, que fue presentado en octubre del 2018 y que alertaba de las temibles consecuencias de una subida de las temperaturas por encima de 1,5º C, existiendo cuatro países (Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait) que se oponían a este informe

Lo que sí queda claro es que existen unos gases que se encargan de retener una parte de la radiación solar, de forma que se provoca el efecto invernadero, lo que hace mantener la temperatura de la atmósfera terrestre compatible con la vida en la tierra. El compuesto más importante y que tiene efectos más acusados en esta retención es el dióxido de carbono procedentes del carbón, combustibles fósiles, etc., cuyo aumento de concentración provoca el calentamiento del planeta.

Por ello los científicos del IPCC no dejaron lugar a dudas: Si el mundo quiere limitar la temperatura a 1,5º C, las emisiones de CO2 deben bajar un 45% para el 2030 respecto al 2010, y acercarlas hacia cero en el 2050. Ya ha comenzado a subir el nivel del mar, hay alteraciones climáticas externas, olas de calor como los 54º C alcanzados en Mitribah (Kuwait), o problemas en islas y ciudades del Pacífico.

Así, Cicytex ha detectado que los principales efectos en el campo extremeño han sido el progresivo aumento de temperaturas y una pluviometría anual menor y más irregular. Como consecuencia, se asiste año tras año a alteraciones de los ciclos de los cultivos, con adelanto de las fechas de la vendimia y retraso en la caída de las hojas. Algunos países como las islas Marshall se quejan de que, con la desaparición de los corales, se acabará la pesca. La producción agrícola sufre más estrés y hace que los cultivos crezcan menos. Es posible que pronto no se pueda alimentar el planeta.

En cuanto a la estrategia española, fue expuesta por el presidente Sánchez en la cumbre. Indicó que en la nueva Ley del Cambio Climático, se contempla reducir un 37 % las emisiones en el 2030 y un 90 % en el 2050, con el objetivo de que España sea un país neutro en carbono. España será pionera en el diseño de una estrategia nacional que tenga en cuenta el impacto en temas específicos, para lo que confirmó la intención de movilizar 900 millones para cumplir compromisos.

Ha sido una de las cumbres del clima de mayor duración y desde el principio se destacaron tres bloques de naciones: Las naciones petroleras opuestas al informe del IPCC (Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Kuwait). No querían que los recortes de gases de efecto invernadero, se fuese mucho más allá del Acuerdo de París.

Por otra parte, se encontraban los países, entre ellos España y la UE, que pedían elevar la ambición de las medidas para asegurar que las temperaturas se limitaran a 1,5º C.

Y finalmente, los países más vulnerables, como los pequeños estados e islas, que reclamaban durante toda la cumbre un lenguaje que dejara clara la urgencia (unos 12 años) que daba ese informe a la lucha contra el cambio climático.

En coincidencia con los expertos, las conclusiones han sido las siguientes:

1º) Cada país decide sus propias acciones climáticas, por lo que sí se ha llegado a un acuerdo con el que se va a permitir comparar, revisar y medir las acciones de cada país en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, con metodología científica, cosa que hasta el momento era imposible. Todos los países deberán presentar un informe bienal en cuanto a la producción o absorción de emisiones y podrá comprobarse su adaptación al cambio climático, lo que era una prioridad en el acuerdo de París de 2015.

2º) No existe un llamamiento expreso por el que se revise al alza las contribuciones de recorte de gases hechas en París, es más, el primer balance mundial para luchar contra el calentamiento global, se llevará a cabo en el 2023, una fecha tardía en relación a la que pedían los estados más vulnerables.

3º) Todo indica que seguirá abriéndose brecha entre la senda establecida en cuanto a emisiones y la que debería darse para evitar un mayor calentamiento.

4º) Estuvo a punto de bloquearse la negociación en cuanto a cómo recoger las conclusiones del informe del IPCC. Al final se hace referencia a las conclusiones y al informe, pero no con la contundencia que muchos países hubieran deseado o necesitado.

Tampoco se refiere el texto de Katowice sobre la necesaria implicación y solidaridad de los países más ricos con los que son más vulnerables y frágiles frente al cambio climático, aquellos que han comenzado ya a sufrir de forma irremediable sus consecuencias. Se trata de un acuerdo de mínimos, en donde la política y el petróleo se ha impuesto a los aspectos científicos.