Los sindicatos rechazan la ligera mejora de condiciones del ERE de Unicaja

Con una concentración a las 18.00 horas frente a la sede de Málaga escenificaron ayer los sindicatos su rechazo a la nueva propuesta de ... Unicaja, entidad que absorbió a Liberbank. Esta plantea una ligera mejora en las condiciones de las salidas para los menores de 63 años afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE), que son 153 personas en Extremadura.

La propuesta para los mayores de esa edad sigue siendo la misma: 20 días de salario por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Para el resto de grupos etarios, el banco sí propone modificaciones, pero los sindicatos consideran que no son aceptables.

Las nuevas condiciones para los menores de 50 años pasan a ser de 30 días por año con un tope de 20 mensualidades, anteriormente eran de 26 días de salario por año y hasta 18 meses.

En el caso de los trabajadores de entre 59 y 63 años, que tengan al menos 15 de antigüedad en la entidad, se les ofrece un 55% del salario bruto –tres puntos más que antes– hasta los 63 años, pero a ese importe habría que restar la prestación por desempleo que perciban. Los empleados de 57 y 58 años de edad y una antigüedad superior a 15 podrán dejar la entidad con un 52% del salario hasta los 63 años –dos puntos y un año más que en la primera propuesta– a lo que se descontaría el desempleo.

Además, la propuesta incluye un apartado nuevo: el de las personas con 56 años cumplidos al finalizar 2021, a quienes se les ofrece el 50% del salario bruto multiplicado por cuatro anualidades hasta un tope de 120.000 euros.

Movilidad y voluntariedad

Los sindicatos no solo se oponen a las condiciones económicas. «Unicaja no contempla la voluntariedad como único criterio de adscripción» al expediente, detallan desde Comisiones Obreras (CC OO). Por otro lado, los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta de movilidad geográfica, ya que se plantea un traslado de hasta 75 kilómetros sin compensación económica. Sí se propone un pago de 5.000 euros para la movilidad en un radio de hasta 150 kilómetros; de 9.000 euros hasta 300 kilómetros, y de 12.000 euros para distancias superiores. En caso de no aceptar el traslado, se saldría de la entidad con 28 días de salario por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades.