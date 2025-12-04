HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reunión de la Mesa General de Negociación en una imagen de archivo. HOY

Los sindicatos piden a la Junta que pague el 2,5% en diciembre «como otras administraciones»

Reclaman que convoque cuanto antes la Mesa General de Negociación

Ana B. Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:27

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha garantizado que los empleados públicos cobrarán la subida salarial del 2,5% en un único pago pero no ha podido asegurar que vaya a ser este mes de diciembre, como así se ha acordado en el pacto firmado por el Gobierno y los sindicatos CSIF, UGT y CC OO. Las centrales piden a la Junta que el abono se haga este mes.

Según el 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', en las nóminas de los funcionarios este mes de diciembre se tendría que hacer efectivo un aumento del 2,5%, consolidable y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Otra subida del 1,5 % más en 2026, a la que se sumará un 0,5% si el IPC es igual o superior al 1,5%; un 4,5% en 2027 y un 2% adicional en 2028 hasta alcanzar un incremento total de un 11,4%.

El pago del 2,5% de este año, por tanto, se tendría que hacer antes de fin de año. Pero Elena Manzano no lo ha asegurado esta mañana. Ha dicho que supondrá un desembolso para las arcas regionales de 68,5 millones de euros y que se abonará «a más tardar en enero», porque desconoce por el momento si dará tiempo o no a actualizar las tablas salariales y generar nuevas nóminas para hacer este pago en diciembre.

CSIF y UGT han pedido a la Junta que agilice los trámites y pague el 2,5% este mes «como lo hacen otras administraciones», han coincidido las dos centrales. «Es el caso de La Rioja o el Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, y aquí sería posible si se hubiera convocado esta semana la Mesa General del Negociación, y no el día 12 como se ha hecho, y la próxima se llevara a Consejo de Gobierno el pago», ha expuesto Manuel Fernández, de UGT. «Desde luego tendrá que resolverse todo antes del próximo 21, porque si no el pago tampoco va a ser posible en enero, con un gobierno en funciones tras las elecciones».

Negociación colectiva

En la misma línea, Benito Román, de CSIF, ha lamentado que la consejera de Hacienda y Administración Pública no haya dado este jueves certezas sobre el abono a los empleados públicos de los atrasos de la subida salarial del 2,5% de 2025, «generando incertidumbre con sus declaraciones a los medios en lugar de tratar primero este asunto en la Mesa General de Negociación».

«Este asunto debe abordarse en el seno de la negociación colectiva», ha resaltado el presidente autonómico de CSIF, que ha instado a la Junta de a que «convoque cuanto antes la Mesa General de Negociación para que entre todos podamos llegar al mejor acuerdo posible, después de lo que nos ha costado llegar a un acuerdo con el Gobierno de España».

Así, ha pedido al Ejecutivo autonómico que haga «todos los esfuerzos posibles» para que en diciembre los empleados públicos puedan tener la subida salarial del 2025 en su nómina de diciembre.

