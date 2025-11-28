Simulacro de desaparición en la Raya con rastreo, perros y drones La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana portuguesa han llevado a cabo una operación simulada de búsqueda de un desaparecido

La Guardia Civil de Badajoz y de Cáceres, así como la Guarda Nacional Republicana del Comando Territorial de Portalegre, han realizado un simulacro coordinado de actuación en la pedanía transfronteriza de La Rabaza en La Codosera (Badajoz) ante la supuesta desaparición de una persona.

Una actividad enmarcada dentro del 'Plan de Seguridad Transfronteriza' que pretende establecer un sistema de indicadores que midan la eficiencia del servicio prestado en el ámbito de la seguridad, y en base a los acuerdos bilaterales y protocolos aprobados entre el Reino de España y la República de Portugal.

El ejercicio ha consistido en la supuesta desaparición y localización de una persona en la zona de La Rabaza (Badajoz) denunciada en la Oficina de Atención Ciudadana de la Guardia Civil en La Codosera.

Desde ese momento se establece comunicación y coordinación entre las diferentes Centrales Operativas de Servicios (COS) tanto de la Guardia Civil de Badajoz y Cáceres, como del Centro de Cooperación Policial Aduanera (CCPA) de Caya y GNR del Comando Territorial de Portalegre.

La Guardia Civil explica en una nota de prensa que se constituyen estratégicamente Puestos de Mando donde los Jefes de las Comandancias y del Comando Territorial de GNR dispusieron los mecanismos de servicios exigentes ante la supuesta emergencia sobrevenida.

Fruto a estos dispositivos, en un camino ubicado en el Valle de Jola muy próximo a Portugal, se localizó el vehículo utilizado por el desaparecido, estableciéndose en esta zona un Punto Avanzado Auxiliar de Mando para distribución de trabajo en la búsqueda de esta persona, con batidas mixtas de búsqueda, con apoyo de los Servicio Cinológicos y drones de los dos Cuerpos Policiales.

Localización

Sobre las dos de la tarde de ese mismo día cuando los perros adiestrados y drones del Equipo PEGASO de la Guardia Civil y de la UAS de la GNR, localizaron una persona tumbada sobre el terreno en las inmediaciones de la Sierra.

Personadas diferentes Patrullas integrantes del dispositivo pudieron confirmar que era la misma persona buscada, coordinando con la central operativa la evacuación a un lugar idóneo para el acceso a la asistencia sanitaria, así como su posible traslado en ambulancia.

El desarrollo de estos dispositivos de servicio específicos se pretende comprobar la familiarización del personal involucrado, para adaptar la coordinación entre ambos cuerpos policiales y evaluar dicha cooperación policial operativa en aplicación de la normativa europea.