Sanidad: Simex no suma apoyos a la huelga de médicos, que la Junta sigue sin valorar

La huelga anunciada por el Sindicato Médico Extremeño (Simex) sigue adelante, sujeta a que sus delegados y afiliados ratifiquen esta medida de presión que ya ... se está extendiendo por España tras las protestas iniciadas en Madrid, pero sin lograr más apoyos de otras organizaciones sindicales. Mientras, la Junta de Extremadura no se da por aludida y sigue esperando unas reivindicaciones concretas por parte de Simex a falta de que le remitan una comunicación oficial, que nunca llegaría antes del día 20 de diciembre.

Como se ha informado, el sábado este sindicato sectorial anunció la convocatoria de un paro de los médicos de Extremadura durante tres días clave en las fechas navideñas, –23 y 30 de diciembre y 5 de enero–, todos ellos víspera de festivo. La vicesecretaria de Simex, Mari Paz Moro, ha explicado hoy lunes que los dirigentes aún tendrán que ratificar esta huelga en el pleno del sindicato el próximo día 12, y posteriormente sus afiliados en una asamblea el 20 de diciembre.

En el primer caso asisten el comité ejecutivo de Simex más los 26 delegados que hay en las ocho áreas de salud. En el segundo, de producirse esa ratificación, además, todos los afiliados.

La huelga tiene como demandas principales reclamar mayor tiempo por paciente en atención primaria y una mejor regulación de la jornada de trabajo en la atención hospitalaria, principalmente en lo relativo a las guardias.

El sindicato CSIF obtuvo en las pasadas elecciones sindicales del 1 de diciembre la mayor representatividad entre el colectivo de la sanidad, seguido del sindicato de enfermería Satse y de Comisiones Obreras (CC OO).

De momento, solo ha llamado a la huelga de médicos Simex, cuarta en representación entre los sanitarios, aunque presente en la mesa sectorial junto a las centrales anteriores y UGT. CSIF y CC OO mantienen que consideran oportunas las reivindicaciones y coinciden en que la sanidad extremeña está necesitada de más medios, pero no comparten las fechas propuestas por Simex, cuando hay más demanda de pacientes en las consultas por los picos de gripe, covid y bronquiolitis.

Desconocimiento

Hoy la Junta de Extremadura no quiso valorar la posibilidad de una huelga a finales de mes en los centros sanitarios de la región. Desde el ejecutivo regional han explicado este lunes que no ha habido comunicación formal por parte de los promotores. «No podemos valorar lo que desconocemos. Tal y como explicó el consejero (José María Vergeles) en sus últimas declaraciones, no hay comunicación en el SES», han indicado desde la portavocía de la Junta a este diario. «Cuando manden la tabla de reivindicaciones nosotros estaremos encantados de negociar», aseguró la pasada semana el titular de Sanidad.

En 2019 Simex hizo paros y desconvocó una huelga, pero dice que las peticiones aún no se han atendido

En este sentido, la vicesecretaria regional de Simex ha señalado a HOY que en cuanto su sindicato confirme la convocatoria de huelga negociarán los servicios mínimos para las tres jornadas previstas, y añadió que «el consejero ya sabe cuáles son nuestras reivindicaciones o debería intuirlas porque son las mismas que en la huelga de 2019, tras la cual las peticiones más importantes aún no se han resuelto».

Ese año las protestas comenzaron con concentraciones a las puertas de hospitales y centros de salud con los facultativos durante diez minutos para pedir mejoras laborales y la recuperación de derechos perdidos como antesala a una huelga anunciada por Simex para el 27 de febrero de 2019 pero que finalmente fue desconvocada.

Entonces, dice ahora María Paz Moro, sí se solucionaron algunas de sus reivindicaciones, como la reducción de la jornada semanal de 37,5 a 35 horas, o que la carrera profesional se cobre casi al cien por cien, lo cual, según la dirigente de Simex, está previsto que ocurra el próximo mes de octubre de 2023.

Sin embargo, añade, quedaron muchas cuestiones pendientes que no se han resuelto ni antes ni después de la pandemia. «En atención primaria queremos más tiempo y para eso hay que reducir el número de pacientes. Hoy tenemos setenta al día y pedimos 34, además de tener que atender consultas telefónicas, salidas a domicilio o actividad administrativa».

Sobre cómo absorber esa demanda Moro cree que es una cuestión que debería solventar el SES, si bien ella se hace una pregunta: «¿Cómo es posible que tardemos once años en formar médicos y luego ninguno quiera quedarse?». En cuanto a la atención hospitalaria, incidió ayer en «racionalizar mejor la jornada de trabajo, sobre todo en lo que respecta a las guardias».