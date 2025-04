Las sillas de Jysk

Se cree que quienes escribimos solo hablamos de literatura y vivimos entre metáforas y anáforas, pero no, solemos ser bastante corrientes y vulgares. Al menos ... un servidor, que el sábado pasado fui a presentar una novela a la Feria del Libro de Badajoz y lo que me hacía de verdad ilusión del viaje era comprar unas sillas en Jysk... ¿O es Jask, o será Jusk? Bueno, qué más da, el Ikea danés, que es como lo conocemos todos.

Iba a comprar las sillas para colocarlas en el balcón de casa, un octavo piso con vistas en el que, sospecho, voy a veranear este año: tengo que escribir sí o sí la tercera novela de una trilogía y la experiencia me ha enseñado que eso de escribir novelas a la orilla del mar o en lo más profundo de un valle pirenaico es una pamplina. Como en casa no se escribe en ningún sitio.

Así que llegué a Badajoz a la hora en que abría el comercio danés, probamos las sillas y compramos tres: una para mí, otra para mi mujer y la tercera para mi suegra. Ahora que hablo de mi suegra, en la Feria del Libro me recomendaron que me dejara de publicar novelas y escribiera un libro con historias de mi suegra, que eso es lo que de verdad vendería. Me temo que puede ser así, aunque lo dejo como último recurso para hacerme rico.

Pero estábamos en el comercio de nombre impronunciable con tres sillas compradas y, mientras las traían del almacén y mi mujer husmeaba por los pasillos, me fui a tomar un café a un bar del área comercial de la Ronda Norte pacense. Se llama Alma Cafe's y la terraza estaba muy animada, pero preferí tomármelo en el interior, que es donde se palpa el espíritu de los bares.

Había una camarera que se hacía selfis porque sí y que me pidió que especificara: bica o largo. Badajoz debe de ser la única ciudad de España donde al pedir un café expreso, puedes elegir entre tomar una bica portuguesa o un café solo largo a la española. También es muy propio eso de tener una lista de tostadas básicas y tostadas especiales y, aunque a un pacense le parezca normal que una tostada se llame blanca, a los forasteros nos llama mucho la atención. «Una bica y una blanca», suena raro.

En la radio, sonaba Chanel y la camarera me puso el café sobre la barra y me dijo: «Ahí tienes, corazón». Se lo dirá a todos, pero a mí, que me digan corazón, me hace sentir especial. Si al instante entra el camarero y se pone a cantar: «Pero mira cómo beben los peces en el río» un 21 de mayo, convendrán conmigo en que ir a por unas sillas a Jask, Jusk, Josk, Jesk y tomar un «café de Alma» es una experiencia única.

El problema llegó cuando volví al Ikea danés, cogimos las tres sillas y las tuvimos que guardar en el maletero del coche, que habíamos ampliado abatiendo los asientos. Nos tuvo que ayudar una pareja de chicos encantadores que pasaban por allí y, mientras nos dirigíamos a San Francisco, empecé a ponerme nervioso porque me parecía que, en el viaje de vuelta, si nos paraba la Guardia Civil, me multaría por llevar aquella carga de muebles.

En la Feria del Libro, estuve nervioso todo el rato. A la hora de firmar, me fui antes de tiempo y me llamaron la atención porque aún quedaban lectores con su libro para que se lo dedicara. Pero lo que quería era llegar cuanto antes a casa, que no me multaran y sentarme en la terraza. Al final, según me informaron mis cuñados, resulta que no multan por cargar muebles pequeños. En cuanto a mi suegra, está encantada con su silla nueva y cuando le he pedido permiso para enriquecerme con sus historias, me ha dado su conformidad: «De acuerdo, pero vamos a medias».