Silencios en la Ciudad de la Música

Cuando regresas de forma rutinaria a tu pueblo no profundizas mas allá del «esto ha cambiado... aquello ha desaparecido...». Cuando lo haces a través de una sensación intensa es como deslizarse por un agujero de gusano. Un 'multiverso', que dirían los de Marvel.

He vuelto en una calurosa mañana del último fin de semana de agosto a Villafranca de los Barros. El silencio de los alrededores de la ermita de La Coronada estaba pespunteado por sonidos de chicharras y tórtolas. Me dispuse a iniciar la penosa jornada sintiéndome como Burt Lancaster en 'El nadador'. El protagonista aparecía en bañador, sin que nunca supiéramos de dónde venía, dispuesto a llegar a su casa en las urbanizaciones californianas y nadando a través de las piscinas de sus amigos mientras descubre su fracaso, en un dramático regreso al pasado con ambiguo final.

En mi caso no había piscinas, pero sí un tanatorio al que entraba y salía con emociones encontradas. Era más bien el decadente Lancaster de 'El gatopardo', cubierto por el polvo del viaje y sin Claudia Cardinale. En cada salida me daba la sensación de estar en Portugal, quizás por los suelos adoquinados de granito y las amplias y blancas calles silenciosas que me provocan la misma tristeza invasiva que cuando voy a a un pueblo alentejano.

En el centro, Casino de los Labradores, ya no se oía la música de Los Grecos ni de Los Nacientes, sino los murmullos de apenas cinco jubilados en la barra con sus chatos de vino Valdequemao. Los antaño concurridos salones de juego estaban en penumbra, ocultando una estupenda colección de pintura contemporánea.

Luego me perdí buscando aparcamiento cerca del hotel y pasé sin querer por la casa donde nací, en la calle Solís, donde de niño vi un fantasma -aún recuerdo su silueta- en una noche de tormenta con apagón, y que posteriormente fue escenario de un conocido crimen. En ese arbitrario mp3 cerebral que aparece cuando le da la gana, sonó el 'ostinato' de Carpenter para 'Halloween'.

Pasando cerca del cine Festival, la inevitable playlist de cuando estás sin defensas cambió al Dúo Dinámico y los Teen Tops; a los guateques de la adolescencia con Fernando, Lino, Lola, Amparo, A la casa del sol naciente y Quince años tiene mi amor.

A medianoche, mientras picoteaba algo en la cafetería del hotel, empezaron a llegar grupos de hombres y mujeres en torno a la cincuentena, que iban a bailar en la discoteca de al lado. Sofocado y sólo, tratando de olvidar piscinas vacías y calles sin música, me asomé al local. Luces y espejos con canciones de Adamo y los Bee Gees. Un retorno al pasado en toda regla que me borró momentáneamente la inquietud gracias al 'Et si tu n'existais pas«, de Dassin.

Tras los desvelos de la noche oscura empezaron a sonar las campanas de difuntos de la parroquia.

A mediodía, entre los sonidos del silencio, enterramos a mi madre.