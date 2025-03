La oposición duda de la legalidad del decreto del litio y Vara afirma que hay que arriesgar

Juan Soriano Miércoles, 6 de julio 2022, 09:46 | Actualizado 21:33h. Comenta Compartir

Los grupos de la oposición dudan de la legalidad de regular por ley que el litio que se extraiga en la región deba transformarse en Extremadura, mientras que el presidente de la Junta cree que es posible y afirma que «hay que arriesgar».

La segunda jornada del debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Extremadura dejó un enfrentamiento sosegado entre los distintos grupos parlamentarios, un combate dialéctico de guante blanco al que no ayuda un formato en el que el presidente de la Junta responde, casi dos horas después, a la intervención del líder de la oposición.

Monago reclama a la Junta medidas para combatir el alza de los precios

La segunda sesión empezó con el turno del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, quien puso en duda que se pueda aprobar una legislación específica sobre el litio.

Para Monago, el presidente de la Junta lleva años con «una política de cómic», dibujando viñetas con un parque de atracciones, una azucarera, un Buda... «La realidad es que no hay nada, es un cómic de ciencia ficción», afirmó. Algo que a su juicio se evidenció de nuevo en el discurso inaugural de este martes. Frente al futuro esperanzador que dibujó Fernández Vara, el líder del PP recalcó que la región sigue en las primeras posiciones en desempleo, sobre todo femenino y juvenil, y que la mitad de las familias extremeñas tiene dificultades para llegar a fin de mes, según el Instituto Nacional de Estadística.

En su opinión, «hay que hacer, no prometer». Por eso pidió que se rediseñe la nueva Política Agraria Común ante las urgencias que impone la guerra de Ucrania, ya que «nuestra gente del campo tiene cada vez más exigencias y menos dinero», lo que achacó entre otras cuestiones al precio del combustible. Asimismo, alertó sobre la situación de la sanidad y la baja ejecución de las inversiones, especialmente de los fondos europeos de recuperación.

En cuanto a las infraestructuras, lamentó que ninguno de los proyectos pendientes tiene fechas concretas, como las autovías Cáceres-Badajoz, Badajoz-Córdoba, Mérida-Ciudad Real y Zafra-Huelva. Respecto a la alta velocidad ferroviaria, calificó de vergüenza el viaje realizado entre Plasencia y Badajoz, en algunos tramos por la vía antigua. «Quiero lo mismo que un gallego, que un catalán, que un valenciano y un andaluz», añadió.

Para Monago, la prioridad del Gobierno regional debe ser combatir la inflación, para lo que propone una bajada de impuestos en la región que tiene la mayor presión fiscal del país.

CIUDADANOS Salazar reclama seguridad jurídica para los proyectos de inversión

El coordinador regional de Ciudadanos y portavoz de la formación naranja en la Asamblea, David Salazar, pidió que se garantice la seguridad jurídica de los proyectos de inversión, sobre los que la región tiene «un historial lamentable», y mostró su recelo sobre la legislación para que el litio que se extraiga en Extremadura se transforme en la comunidad.

Salazar criticó que no se hayan concretado buena parte de los grandes proyectos anunciados por el Gobierno regional, desde el centro de ocio Elysium a la fábrica de guantes de nitrilo; ni tampoco las leyes anunciadas por Fernández Vara en el debate del pasado año.

En su opinión, los grandes proyectos de inversiones necesitan buenas infraestructuras. Además de reclamar un tren digno, recordó los retrasos en la autovía de Cáceres a Badajoz, la de Ciudad Real y la que conectará el norte de la región con Portugal.

El portavoz de Ciudadanos pidió medidas para los autónomos y los jóvenes, «los que no se quieren marchar y los que quieren volver». Y propuso medidas concretas para combatir el reto demográfico y mejorar la educación, en concreto la universalización de los comedores en los centros públicos. Y aunque considera acertada la deducción de hasta 1.000 euros anunciada por Fernández Vara para la compra de vivienda por menores de 35 años, reclamó un mayor esfuerzo y planteó que la Junta extienda a familias con dos hijos la reducción de tasas autonómicas que se aplica a familias numerosas.

Irene de Miguel pide más intervención pública en los grandes proyectos de inversiones

La portavoz de Unidas de Extremadura, Irene de Miguel, pidió al Gobierno regional una mayor intervención pública en los grandes proyectos de inversiones, como la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata. Se mostró a favor de la iniciativa, pero pidió que «el beneficio de unos no sea el perjuicio de otros». Por ese motivo, volvió a preguntar de dónde se va a sacar el litio para ese proyecto. También mostró sus dudas sobre la legalidad del decreto-ley para que el mineral que se extraiga en la región se transforme aquí.

En la misma línea, solicitó más intervención pública en los proyectos de energías renovables, con un mayor fomento del autoconsumo y las comunidades energéticas. A su juicio, solo así se podría conseguir una electricidad más barata. Frente a este modelo, critica que la Junta conceda facilidades a las grandes empresas.

Irene de Miguel también lamentó la puesta en marcha de un tren de altas prestaciones que deja incomunicada a Plasencia y el norte de la región, que no va más rápido y que no es más sostenible, ya que aún no está electrificado. Pero también pidió inversiones en la red convencional y la apertura de la línea de viajeros Zafra-Jerez de los Caballeros.

La portavoz de Unidas por Extremadura también pidió medidas para combatir la inflación y el alza de los precios. «Hay familias que no se pueden permitir comprar sandía en pleno verano», apuntó.

Por parte del Grupo Socialista, Lara Garlito destacó la reducción del número de parados y el aumento de las exportaciones y el número de empresas.

Según dijo, «aspiramos a cambiar el destino de nuestra región elevando el Producto Interior Bruto y generando más y mejores salarios», para lo que será clave la apuesta por las energías renovables y la estrategia logística. En cuanto al plan para regular la extracción del litio, afirmó que «los tiempos en que los recursos naturales y la mano de obra se iban a otro sitio se han acabado».

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, respondió de forma conjunta a los grupos, con especial atención a la oposición. En su intervención mostró su confianza en que se pueda legislar para que el litio que se extraiga en la comunidad se transforme aquí.

El mandatario extremeño recordó que las competencias en materia de minas están en manos de las comunidades autónomas. Por ese motivo, considera que se puede declarar la extracción del litio de interés general y vincular esa actividad al aprovechamiento del mineral. Y añadió que si solo se pensara en la seguridad jurídica nunca se habría aprobado el impuesto sobre depósitos bancarios y la ecotasa, que pese a las dudas iniciales tuvieron el respaldo de los tribunales. «A veces hay que arriesgar en la vida», dijo.

Fernández Vara defendió la vigencia de los proyectos industriales en marcha, y aunque hay inversiones que aún no se han concretado aseguró que todas siguen sobre la mesa. Pero insistió en que su interés pasa por ofrecer oportunidades de trabajo a los jóvenes, aumentar la renta de la región con empleos mejor retribuidos y así recaudar impuestos para la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

El presidente de la Junta también defendió el tren de altas prestaciones que se pondrá en marcha el próximo 19 de julio, ya que servirá tanto para viajeros como para mercancías y en unos meses será electrificado.

Asimismo, negó que no haya ofrecido soluciones a los problemas más urgentes, como la sequía, para la que plantea un plan dotado con 18 millones, y la inflación, con una línea de ayudas para el transporte.

También rechazó que en su intervención del martes ofreciera un discurso de cara a la campaña de los comicios de 2023, aunque «probablemente sea el único que voy a estar en el debate electoral dentro de un año».