Sigue en directo el Foro Constitución y Estatuto de Autonomía El encuentro organizado por el Diario HOY comienza a las 9.30 horas en el Parador de Mérida

Este viernes tiene lugar el Foro Constitución y Estatuto de Autonomía, organizado por el Diario HOY.

Está previsto que el encuentro comience a las 9,30 horas en el Parador de Mérida.

El acto será inaugurado por Elena Manzano, Consejera de Hacienda y Administración Pública. A continuación, intervendrán Elena Álvarez, Manuel Pecellín, Jesús Sánchez y Álvaro Valverde. El debate será moderado por Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.

