Así hemos narrado la comparecencia de la ministra sobre el tren extremeño

19:29

«Los extremeños saben todo lo que no cumplió el Partido Popular gobernando y lo que no cumplió el Partido Socialista gobernando y los extremeños están cansados», ha afirmado López-Bas, de Ciudadanos, que también ha expuesto que los ciudadanos de Extremadura son conscientes que el tren que hay entre Badajoz y Madrid no es alta velocidad.