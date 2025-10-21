HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los montones de corcho siguen ardiendo en las instalaciones situadas en el polígono industrial de San Vicente de Alcántara. HOY

Sigue activo el incendio de la corchera que «puso en peligro el tejido industrial sanvicenteño»

La situación del fuego es favorable y en la zona continúan desplegados retenes de bomberos, con previsión de que los montones de corcho sigan quemándose hasta el jueves

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Martes, 21 de octubre 2025, 13:31

Comenta

Sigue vivo el incendio que se declaró el domingo por la tarde en el polígono industrial de San Vicente de Alcántara y puso en alerta a todo el tejido industrial de la localidad pacense; pero la situación en las últimas horas es favorable. Seis bomberos de la Diputación de Badajoz se mantienen desplegados, con retenes de los parques de Mérida y Alburquerque. El corcho se sigue consumiendo poco a poco, hay mucho humo, y los montones que arden van bajando. «La situación este martes es bastante más tranquila», explica David Cuño, concejal en el Ayuntamiento. El viento ya no es tan fuerte como el domingo y el lunes, y «no hay tanta cantidad de humo y pavesas, aunque la llama sigue siendo visible», y cerca hay otros montones.

El amplio operativo desplegado en las instalaciones de la empresa Granulex ha evitado que las llamas se propagaran a otras naves -alguna llena hasta el techo de cocho-, y a industrias colindantes a la zona de almacenaje afectada.

Un fuego «sin precedentes»

Ha sido un fuego «sin precedentes» en las últimas décadas en la localidad -confirma el edil-, con unas características que complican su extinción, con montones de hasta 14 metros de altura ardiendo. «El corcho no se puede atacar con nada, es un material muy complicado de apagar», añade el concejal, quien indica que el helicóptero del Infoex desplegado se tuvo que retirar porque las llamas se avivaban. Al ver la situación, los bomberos ya dieron por perdido todo lo que estaba empezando a quemarse, y se centraron en humedecer al máximo el resto de las instalaciones.

Ahora mismo, las previsiones que se barajan es que el fuego continúe activo otros dos días más, hasta el jueves. Desde el Ayuntamiento tienen claro que el municipio ha vivido un riesgo «sin precedentes», y que ha puesto en peligro «a todo el tejido industrial sanvicenteño», que prácticamente se concentra en el polígono industrial.

«La dirección del viento nos ha salvado; el humo y las pavesas no fueron al resto de industrias»

David Caño

Concejal del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara

«La dirección del viento ha sido lo que nos ha salvado, eso ha hecho que el humo y las pavesas no fuera hacia el resto de industrias, ni hacia la propia población». Un escenario amenazante que obligó a las autoridades a no descartar el confinamiento de los habitantes, debido a la «toxicidad» del humo. «El viento soplaba hacia el norte, hacia la sierra, en dirección Cáceres». El humo se veía a muchos kilómetros, al igual que el resplandor de las llamas, que se percibía desde poblaciones como Alburquerque.

Estado en el que ha quedado la nave de Granulex incendiada. HOY

Pasado lo peor, los miembros que forman el Ayuntamiento siguen vigilantes, «aunque ya más tranquilos».

Retenes en las otras empresas

La alerta saltó rápido y las empresas colindantes llamaron a sus trabajadores para poner en marcha sus planes de emergencia. «Abrieron todos. Hicieron retenes, empezaron a tirar agua, a inundar tejados, a refrescar todo el corcho almacenado». Además de la industria corchera, también se movilizaron el resto de negocios que podrían resultar afectados por las llamas, como una de muebles, otra de electricidad y una de tapones.

