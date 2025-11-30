HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz
Diego Yebra, fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura. J. V. Arnelas
Diego Yebra, fiscal de Tráfico en Extremadura:

«Sigue habiendo muchos accidentes en los que no se lleva puesto el cinturón»

El fiscal delegado de Seguridad vial en Extremadura asegura que el uso del móvil y el alcohol también están entre las principales causas de siniestros en la carretera

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

Cientos de campañas, anuncios publicitaros cada vez más explícitos y controles de la Guardia Civil parecen no ser suficientes. Cada año mueren en las carreteras ... extremeñas en torno a 30 personas y la mayoría de los fallecimientos podrían prevenirse. De hecho, aspectos que se creían superados se repiten, tal y como indica Diego Yebra, fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura.

