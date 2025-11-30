Cientos de campañas, anuncios publicitaros cada vez más explícitos y controles de la Guardia Civil parecen no ser suficientes. Cada año mueren en las carreteras ... extremeñas en torno a 30 personas y la mayoría de los fallecimientos podrían prevenirse. De hecho, aspectos que se creían superados se repiten, tal y como indica Diego Yebra, fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura.

«Sigue habiendo muchos accidentes en los que no se lleva puesto el cinturón», asegura. «Es muy llamativo que cerca de poblaciones pequeñas la gente no se pone el cinturón y se producen salidas de vía. Esto es algo que no entendemos que todavía ocurra de forma tan exagerada», añade.

«La población sigue sin concienciarse. Piensan que es un trayecto pequeño, pero en una salida de vía o una colisión frontal y sin el cinturón es probable que haya fallecimiento, lo cual es terrible», lamenta Yebra, que también apunta a otras dos cuestiones en las que habría que poner el foco para evitar muertes en las carreteras.

«Muchos de los conductores conducen bajo la influencia de bebidas alcohólicas y también son muy habituales las distracciones por el uso del teléfono móvil. Por esas cuestiones se producen más accidentes que por exceso de velocidad», detalla Yebra, que también alude a los siniestros con motoristas. «Sigue habiendo muchos y en esos casos sí que tiene ver con no adaptarse a la velocidad de la vía», apunta.

«Se necesitas más personal»

Ante aspectos así, considera que se necesita más personal en las carreteras para realizar más controles de tráfico. «En una comunidad autónoma tan enorme como Extremadura, llegar a zonas como La Vera o la Siberia es muy complicado», afirma.

Sobre los puntos negros de las vías, indica que cada vez se instalan más radares ante la dificultad de realizar controles con personal. «Esos medios de control están ayudando mucho», añade antes de alertar de que la Navidad, que está a punto de llegar, es una de las fechas del año en la que más accidentes se producen. «Se incrementan mucho los desplazamientos y en algunos casos cogen el coche habiendo ingerido alcohol y drogas», asevera Yebra, que también es el fiscal especial antidroga de la provincia de Badajoz.

Respecto a las particularidades de Extremadura en cuanto a los accidentes, destaca que también se producen muchos por el cruce de animales y no cree que esta sea una región en la que cueste más concienciarse sobre aspectos como el móvil, el cinturón o el alcohol.

En cualquier caso, alude a que es necesario seguir concienciado a la población en el uso del móvil al volante, un hecho cada vez más preocupante. «Hay que buscar herramientas tecnológicas que impidan su utilización mientras se conduce», concluye.