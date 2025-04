Siete candidatos en la línea de salida para las elecciones autonómicas

J. López-Lago Domingo, 19 de febrero 2023 | Actualizado 12/04/2023 15:14h. Comenta Compartir

No hay nunca dos elecciones iguales, ni siquiera con los mismos candidatos, así que las próximas autonómicas en Extremadura, donde solo repiten dos de los siete aspirantes hasta ahora conocidos, pueden deparar cualquier desenlace. De cara al próximo 28 de mayo, el consultor político César Calderón (Red Lines) cree que en Extremadura, como suele decirse, hay partido: «En esta comunidad, las elecciones se van a mirar con lupa porque va a dejar heridos y muertos, ya sea en el PSOE o en el PP».

Parece que la parrilla de salida esté perfilada pero, a catorce semanas para las elecciones, la lista de candidatos a la Junta de Extremadura podría sumar algún protagonista más. La pugna más evidente es entre los dos grandes partidos. Sin embargo, aún hay tiempo para que entren en escena nuevos actores políticos, desde opciones progresistas procedentes del mundo rural a coaliciones electorales que agrupen partidos regionalistas con lo que queda de Ciudadanos.

Pese a los movimientos de última hora, la gran batalla sigue siendo entre PSOE y PP en un contexto en el que el primero parece que bajará y el segundo subirá, sobre todo a costa a Ciudadanos, recuperando así el terreno perdido. «En estas elecciones PP y PSOE van a estar muy cerca el uno del otro, así que lo más probable es que el ganador lo decida el tercero, es decir, Podemos o Vox», asegura César Calderón. «Aunque hay que tener en cuenta», añade, «que en Extremadura sale muy barato montar una agrupación electoral que condicione el resultado final. Esa opción que aún no existe en mi opinión debe reunir tres condiciones: un componente regionalista, que la encabece alguien que proceda del progresismo y que se trate de una figura de prestigio del ámbito civil».

En el año 2007, Guillermo Fernández Vara arrasó en su debut; en 2011 asistió al nacimiento del 15-M y la ola de la crisis económica, y perdió; en 2015 logró recuperar la Junta y gobernó en minoría; y en 2019 consiguió una inesperada mayoría absoluta. Al frente del PSOE, Vara afronta sus quintas elecciones pendiente de los efectos de las políticas de su propio partido en Madrid. Enfrente, por el Partido Popular, se estrena ante las urnas María Guardiola, hace menos de un año desconocida por los extremeños hasta que Génova apostó por ella para relevar a José Antonio Monago. «En las campañas regionales cada vez hay un mayor componente nacional –analiza César Calderón–. El PSOE tiene que volver a ilusionar para que sus votantes no se queden en casa, y el PP reconquistar a los que le votaron en 2011. Las dos tareas son complejas».

Vara y Guardiola saben que PSOE y PP no jugarán solos. Podemos, a priori, está llamado a abrir la llave de la Junta a los socialistas si no logran revalidar la mayoría absoluta, y Vox, por su parte, a los populares. Pese a las manifestaciones de Feijóo en enero, nadie apuesta por que los populares vayan a respetar su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada si les sale la suma.

Las otras dos opciones para conseguir representación en la Asamblea sería Ciudadanos. Los sondeos indican que va camino de la extinción, por eso coquetea con Extremeños, un ámbito, el regionalismo, que no termina de pactar una lista única incluso sabiendo que esa división de siglas dificultará que se identifique la papeleta 'extremeña' cuando toque votar.

Las conversaciones para agrupar en una misma lista a Ciudadanos y Extremeños todavía se están dando. Y no es descabellado que el partido regionalista que lidera Estanislao Martín firme con un nuevo aliado para beneficiarse de la presencia mediática que concede jugar con ocho diputados en total (siete de Cs más el suyo en Unidas por Extremadura). Sobre su capacidad para negociar, no hay que olvidar que el partido de Martín ha acompañado en convocatorias anteriores tanto al PP y como al PSOE.

Guillermo Fernández Vara | PSOE

A favor Gobierna y tiene un partido sólido que se activa ante unas elecciones. Experiencia de gestión. En contra Muchos de los proyectos anunciados siguen pendientes. Su larga trayectoria política.

Fernández Vara tiene por delante la tarea de volver a ilusionar a los votantes en un contexto de inflación, descontento con la sanidad y alta tensión política a nivel nacional, donde los socios de Gobierno imponen una agenda en Madrid alejada de los intereses extremeños. «El PSOE tiene muy complicado vender la política de Pedro Sánchez, al contrario que el PP, que llega muy cohesionado en torno a Feijóo», apunta el consultor político César Calderón.

En este 2023, sobre todo en la mitad sur del país, se habla del 'efecto Sánchez' como en 2011 s del 'efecto Zapatero', si bien es cierto que en Extremadura hay un gran nicho de votantes socialistas que el partido suele activar cuando llegan las elecciones. Además, Vara tiene experiencia sobrada para poner sobre la mesa los proyectos gestados a lo largo de una legislatura complicada, marcada por la pandemia.

Si Vara no obtuviera los 33 escaños que conceden la mayoría absoluta y tuviera que contar con Unidas Podemos, su candidata, Irene de Miguel, confirma que su intención es entrar en el ejecutivo en una suerte de gobierno de coalición como el que se da en Madrid, donde el partido morado, aun teniendo una representación minoritaria, marca gran parte de la agenda legislativa de Moncloa.

María Guardiola | PP

A favor Cara nueva y viento a favor del PP. En contra Sin visibilidad en la Asamblea. Sus primeras elecciones

A María Guardiola, que dio el paso desde Cáceres para suceder a Monago, frente a las aspiraciones del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, la eligió primero Pablo Casado y la ratificó más tarde Feijóo por representar una candidatura completamente nueva y fresca, pero su tirón electoral es todavía una incógnita.

César Calderón, que trabajó en Extremadura en las elecciones de 2015 y consiguió que el PSOE ganara al PP de Iván Redondo, cree que Guardiola suma en el Partido Popular. «La elección ha sido estupenda por ser mujer y por ser desconocida. Uno de los valores del PSOE es que le votan muchas mujeres y Guardiola es una joven a la que podría votar también mucha gente mayor de Extremadura. La fortaleza de ser desconocida es porque la tasa de renovación de políticos es bastante escasa, por eso va a llamar la atención», razona el consultor.

Guardiola tiene doble reto. Por un lado, darse a conocer y concretar su propio programa más allá de criticar continuamente a Vara. Como no tiene escaño en la Asamblea, se esfuerza por proyectar todo lo que hace en su perfil de redes sociales. Por otro, debe renovar el partido, lo que implica fichar nuevos valores y desprenderse de nombres que llevan décadas viviendo del PP y que no cuadran con la nueva etapa que ella pretende abrir. Cuando se publiquen las listas electorales se podrá calibrar hasta qué punto es rehén de una estructura que, gobernando cuatro años, entre 2011 y 2015, no fue capaz de revalidar aquella victoria de Monago sin precedentes.

Precisamente, aquel vuelco electoral hace ya doce años permite pensar que no está tan claro que Extremadura sea necesariamente y siempre territorio socialista. Otra duda es si la candidata extremeña del PP es moderada, como el andaluz Juanma Moreno Bonilla, o radical al estilo Isabel Díaz Ayuso, con la que no le importa que la asocien. En su entorno han vendido que Guardiola puede repetir aquí lo que logró la madrileña, quien también era una desconocida y prácticamente sin opciones en mayo de 2019 y hoy es la baronesa del PP.

Un escenario que se abre es replicar lo sucedido en Castilla y León, sobre lo que le pedirán a Guardiola que aclare sus intenciones. Si necesitara el apoyo de Vox, la Junta podría contar con una presidenta que no fuera la más votada y un vicepresidente de ultraderecha desconocido como Ángel Pelayo.

En función del resultado que obtenga Guardiola, los comicios de mayo podrían ser, en cambio, su única oportunidad. No hay que olvidar que el mencionado Fernando Pizarro da señales de seguir a la expectativa.

Fernando Baselga | Ciudadanos

A favor Única opción de centro y claramente liberal. En contra Crisis nacional, malos resultados en otras elecciones autonómicas, él es el tercer líder en la región

Ciudadanos es el tercer partido en representación parlamentaria. En 2019 obtuvo siete diputados, pero hoy hay dudas sobre si conseguiría uno solo. Ni siquiera los votantes tienen ya una referencia clara pues en esta legislatura a punto de concluir el partido naranja ha visto ya tres líderes en la región.

Después de Cayetano Polo (dimitió en septiembre de 2020) y David Salazar (dio un paso al lado este mes), Fernando Baselga es su actual portavoz parlamentario y coordinador regional, lo que lo ha convertido en candidato a la Junta sin el único puntal que tenían en la comunidad, el alcalde pacense Ignacio Gragera, ahora en el PP, partido del que precisamente procede Baselga.

Irene de Miguel | Unidas Podemos

A favor Atesora experiencia tras ocho años en la Asamblea y no ha perdido frescura. Única opción a la izquierda del PSOE En contra El concepto de nueva política de Podemos ya se ha agotado

Unidas Podemos (aquí Unidas por Extremadura) va otra vez en coalición con Izquierda Unida y se separa de Extremeños, formación con la que pidió el voto en 2019. En la legislatura que dio comienzo en 2015 el PSOE se apoyó en momentos claves en la formación morada. La líder de Podemos en la región, Irene de Miguel, ha dicho que aquellas ayudas puntuales fueron fruto de la inexperiencia.

La diputada lleva ya ocho años en política como parlamentaria, ha revalidado su liderazgo sin tensiones, aún no tendrá que competir con Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz que de momento está enfocado a las elecciones generales, y conoce bien el sector del campo que tantos votos aglutina en la región. Su intención hasta concretar la candidatura es agrupar a todas las sensibilidades progresistas a la izquierda del PSOE.

Ángel Pelayo | VOX

A favor Las encuestas les dan al alza, apoyo en zonas rurales. En contra Poca estructura como partido en la región, electorado de regreso al PP.

El candidato de Vox, procede de Mérida y en tiempos formó parte del PP de Pedro Acedo. Con Vox hay dos realidades en Extremadura. Una es que muchos de quienes llegaron a ocupar las instituciones en 2019 como concejales se desvincularon del partido y están acabando sus mandatos como no adscritos. Otra es que las encuestas incluían a este partido en la Asamblea por primera vez con varios diputados, incluso antes de que se conociera quién sería su cabeza visible para las elecciones del 28M, la cual se anunció el pasado 1 de febrero.

En cuanto a los partidos regionalistas, parecía que tenían una opción tras las generales de 2019. La llegada al Congreso de Teruel Existe o que hace justo un año tres formaciones provinciales (Ávila, León y Soria) consiguieran escaño en el hemiciclo de Castilla y León, dio a entender que el electorado busca opciones que den voz a la España vaciada y no dependan de Madrid.

Por todo lo anterior, los partidos extremeñistas se han empezado a reorganizar pero, de momento, no acudirán con una única voz.

Estanislao Martín | Levanta (Extremeños)

A favor Tiene experiencia en política y conoce bien sobre todo la provincia de Cáceres. En contra Si el regionalismo concurre dividido en varias marcas es difícil que obtenga representación.

Levanta es una nueva coalición que integra al nuevo Cacereños por Cáceres (agrupación de electores) y a los veteranos Extremadura Unida y Extremeños (antiguo Partido Regionalista Extremeño nacido en 1995 con Estanislao Martín).

Raúl González | Juntos X Extremadura

A favor Cuenta con un rostro popular pidiendo el voto, el cocinero Antonio Granero. En contra No tienen experiencia ni recursos para darse a conocer.

Los intentos por integrarse con Juntos por Extremadura (Juex) no han fraguado y estos irán por su cuenta. Este otro partido surgió en 2020 y el año pasado fichó al popular cocinero Antonio Granero, su número uno por Badajoz mientras que su responsable, Raúl González, lo hará por Cáceres. Su aspiración es servir de llave al futuro gobierno extremeño e imponer unas condiciones que jamás serían dictadas desde Madrid. .

Según el experto en elecciones César Calderón, la clave para ganar estará en los indecisos moderados. «En ese porcentaje de votantes es donde se producen los cambios y estas personas están en las nueve ciudades más grandes de Extremadura. Ahí se decidirá todo el 28 de mayo».

Encuestas: llega Vox, se va Cs y PSOE y PP pugnan por gobernar Las tres encuestas que se conocen sobre intención de voto en la región, realizadas entre octubre y finales de diciembre, marcan tendencias claras. El PSOE es el que tiene más opciones de ganar, aunque sin mayoría absoluta; el PP logra un ascenso importante a costa de Ciudadanos, que desaparece; y se produce la llegada de Vox. El sondeo del PSOE conocido es el más alejado en el tiempo, pero el que dispone de una muestra más amplia con 1.800 entrevistas telefónicas. Según el sondeo de Celeste-Tel, los socialistas lograrían una horquilla de entre 31 y 33 diputados. Ahora tienen 34 y la mayoría absoluta se sitúa en 33. El PP hoy con 20 escaños, lograría entre 23 y 25 parlamentarios. Vox entraría por primera vez en la cámara autonómica al obtener el 7,8% de los votos y 5 diputados. Y Unidas Podemos (esta vez sin fuerzas regionalistas) mantendría sus 4 escaños. Ciudadanos perdería los 7 conseguidos en 2019. GAD 3 preguntó para el PP a 806 personas. También ganaría el PSOE con entre 29 y 30 diputados y los populares obtendrían 27-28. Vox entraría en la Asamblea con 4 o 5 escaños, por lo que con el resultado más optimista de esta encuesta para el partido de Santiago Abascal y para el PP, un pacto sí les permitiría alcanzar los 33 escaños de la mayoría absoluta. Con el más positivo para la izquierda, PSOE y Podemos-IU sumarían 34 diputados. De nuevo, Ciudadanos desaparecería. La tercera encuesta es la más reciente, pero solo abarca una muestra de 290 personas. Es del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) y sus horquillas resultan demasiado amplias. Es la única que da opciones de triunfo al PP, pero con un margen de entre 26 y 35 diputados; al PSOE le adjudica entre 24 y 32. Unidas Podemos, entre 0 y 6, Vox entre 0 y 5 y Ciudadanos podría seguir (0-2 diputados).

