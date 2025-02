Nacido y criado en Miajadas, Jesús Manuel Pintado Pizarro lleva la hostelería, la cercanía y la solidaridad en las venas. Hace 19 años fundó junto ... con su mujer, Ana, una empresa familiar, 'Catering Pianno', en una época en la que el mundo 'catering' era prácticamente desconocido y diferente a lo que es hoy en día. Comenzaron en monterías en fincas, barbacoas y fiestas con amigos… como él dice: «La base de un buen evento es un buen puchero, una buena paella o una buena lumbre». Y poco a poco ese anglicismo, 'catering' (que significa 'servicio que provee de comida y bebida a fiestas, eventos y presentaciones en general'), comenzó a darse a conocer, sobre todo por el boca a oreja, hasta llegar a su posición en la actualidad, aunque muy poco a poco, como cuenta Jesús: «En 2005 no estaba tan en auge como hoy en día, nos avisaban para comidas familiares y fiestas de amigos. Es un modelo de negocio que ha ido evolucionando con los años, pasando a contratar el servicio en bautizos, comuniones, bodas… Creo que fue a partir del 2012 cuando se empezó a notar de verdad el gran impulso».

Además, trabajan en grandes eventos y galas organizados por instituciones, como el Ayuntamiento de la localidad o la Diputación de Cáceres. Incluso se han sumergido de lleno en las muestras de cocina en directo ante un gran número de personas, los conocidos como 'showcooking', como el que realizó en esta última Feria Agroalimentaria de Miajadas.

Sin embargo, uno de los aspectos principales de Jesús como persona y como profesional, y así lo ha trasladado a su empresa, es la solidaridad. El servicio de 'catering' tuvo un papel fundamental en la época de la pandemia de la covid-19, cuando muchísimas personas no podían salir de sus casas, bien por su edad, bien por padecer una enfermedad que les convertía en grupos de riesgo. Grupos a los que pertenecen también los usuarios de los centros de día y pisos tutelados. Una situación a la que se enfrentó el miajadeño sin esperarlo cuando la empresa gestora de ambos centros sociales se declaró en quiebra y, tras recibir tan sólo una llamada, no se lo pensó dos veces: «Esas personas tenían que comer, y yo no me lo pensé. Avisé a mi hija, dejamos todo lo que teníamos entre manos y allí fuimos. Recuerdo la pandemia como un tiempo muy difícil con mascarillas, bañados en spray desinfectante, porque son personas de riesgo y no podíamos arriesgarnos a llevar el virus». Aunque también recuerda con cariño cómo ese día a día creó un vínculo entre los trabajadores y los usuarios, en una situación sanitaria tan difícil como fue aquella.

Al mismo tiempo, siempre han intentado colaborar con eventos solidarios, incluso antes de que su esposa, que también miraba por los demás, cayera enferma y falleciera años más tarde, en 2017. 'Catering Pianno' suele estar presente en ferias y actos solidarios en beneficio de asociaciones como Manos Unidas, Cáritas, Cruz Roja, Asociación para la donación de Médula Ósea, Asociación contra la ELA, Unicef, Asociación contra el Cáncer, Miajadas Incluye… y no sólo celebradas en Miajadas, sino también en localidades cercanas como Almoharín, Don Benito o Villar de Rena. En estos eventos la empresa suele ofrecer a los asistentes un zumo, un café, un chocolate… de forma que las personas dan a cambio un donativo voluntario en una hucha ubicada en el stand de la asociación correspondiente, ya que él nunca toca ese dinero. Explica que una premisa que cumple siempre es que la materia prima y el trabajo corren a su cargo, para que la recaudación sea de forma íntegra para la asociación. Un zumo que aporta frescor en verano, un café o un chocolate caliente que aporta calor en invierno, una sonrisa y un '¿qué tal estás?'. Todo ello a cambio de un donativo voluntario que puede ayudar a la investigación, a salvar vidas y a dar calidad de vida a las personas que necesitan de ciertos cuidados pero no tienen recursos. Una vertiente de su trabajo que, como profesional, permite a Jesús compartir algo suyo con los demás, intentar aportar un pequeño granito de arena que llegue a otra persona, por pequeño que sea. Al mismo tiempo, como persona se siente realizado ayudando.

Insiste en la gran labor que realizan estas asociaciones, algo que conoce muy de cerca: «Yo ya colaboraba con ellos incluso antes de que mi esposa cayera enferma, pero sí que es cierto que cuando estás dentro descubres realmente toda la labor que hacen, y te dan ganas de ser aún más solidario. Muchas veces podría parecer que sólo piden dinero, pero no somos conscientes del trabajo que hacen hasta el día que te hacen falta, que necesitas de su apoyo, como hicieron conmigo». Reconoce que no pertenece a ninguna asociación porque no puede ser socio de todas, por lo que su vía de contribución es su colaboración a través de su trabajo.

Para realizar esta labor solidaria muchas veces tiene que renunciar a otros trabajos, pero no le importa porque prefiere dar un buen servicio y una atención personal que trabajar en un gran evento para miles de personas: «Me gusta dar una sonrisa, al final se trata de humildad, nada más».