«Siento la necesidad de saber, de acercarme lo máximo posible a donde murió mi abuelo»

Mari Luz Seco, junto a los efectos de su abuelo Vicente Muñoz Millán, un escultor que combatió en La Serena con el Ejército Republicano.

Ángela Murillo Badajoz Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Vicente Muñoz Millán fue uno de los valencianos que murió en combate en Extremadura durante la Guerra Civil. Cayó en agosto de 1938, en la contraofensiva republicana tras el cierre de la bolsa de La Serena por parte de las fuerzas franquistas. De profesión escultor, el valenciano de 29 años dejó viuda y una hija en el otro extremo del país. Su nieta Mari Luz Seco pisó por primera vez Extremadura en 2021, y desde entonces no ha dejado de venir, en su empeño de conocer los parajes que pisó su abuelo ocho décadas atrás, donde ahora la Asociación ArqueoAntro busca la fosa donde pueden estar sus restos.

Junto a otros descendientes de militares valencianos, y también extremeños, Mari Luz fundó en 2022 la Asociación de Familias de Combatientes Republicanos Desaparecidos en el Frente de Extremadura. «Mi abuela siempre nos decía, no vayáis a Extremadura, que allí murió vuestro abuelo». Al faltar ella, «sentí que necesitaba tirar del hilo, y empecé investigando los movimientos de la brigada en la que combatió».

Vicente no acudió al frente por propia voluntad. Como otros hombres de su quinta, fue llamado a filas y falleció solo seis meses después de que su padre pereciera «en un bombardeo en el puerto de Valencia».

Son pocos los datos que se conservan para reconstruir los últimos movimientos del valenciano en La Serena. La abuela de Mari Luz recibió la triste noticia a través de una carta acompañada de la documentación que portaba. Vicente «no cayó en manos del enemigo» y sus efectos pudieron ser conservados.

Ampliar Carta que recibió la abuela de Mari Luz con el anuncio de la muerte de su esposo en el frente de Extremadura.

La esposa recibió esa misiva firmada por el comisario de la 107 Brigada Mixta del Ejército Republicano fechada el 6 de septiembre de 1938. Hasta que ganaran la contienda los Nacionales, estuvo recibiendo «la pagaduría del Ejército de Tierra como viuda de guerra».

«Un paso muy importante»

Para Mari Luz, que también estuvo en Puebla de Alcocer en agosto, en las mismas fechas que murió su abuelo 87 años atrás, estas dos semanas de noviembre buscando la fosa de los valencianos en parcelas de olivares han supuesto «un paso muy importante» en la reconstrucción de este capítulo de su historia familiar. «Siento la necesidad de saber, de acercarme lo máximo posible a donde él perdió la vida. Te das cuenta de cómo pudo ser lo que vivió; aunque no llegue a ponerme en su piel, veo la dureza del terreno, el calor que pudo pasar», al tiempo que recuerda que aquellas eran unas tropas «mal pertrechadas, sin alimento, ni munición».