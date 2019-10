«Siempre he querido ser madre y lo voy a ser sin pareja y por fecundación in vitro» Raquel Marchena, que está embarazada de 32 semanas, junto a la cuna de su futuro bebé. :: / JORGE REY ÁLVARO RUBIO Cáceres Jueves, 24 octubre 2019, 08:10

Raquel Marchena tiene 32 años y faltan ocho semanas para que haga realidad uno de sus sueños: ser madre. Esta cacereña diplomada en Empresariales y empleada de banca forma parte de la estadística de mujeres que deciden tener un hijo solas y se someten a técnicas de reproducción asistida. Es uno de los ejemplos que ponen de manifiesto que cada vez son más las que dan este paso sin tener una pareja.

«Siempre he tenido claro que quería ser madre y lo voy a ser sin pareja y por fecundación in vitro», explica Raquel, que reflexionó sobre esta idea durante un tiempo y decidió dar el paso.

«Creo que las personas debemos evolucionar tanto en lo personal como en lo profesional. Le he dado muchas vueltas a este asunto y hace un año sentí que era el momento de tener una nueva motivación independientemente de tener pareja o no», añade.

Asegura que conoce de cerca dos casos de madres que tenían dificultades para concebir hijos y recurrieron a la ciencia. «Ellas me demostraron que si se quiere se puede», recuerda Raquel, que optó por acudir a una clínica privada para descartar la posibilidad de un embarazo múltiple. «Conocía el protocolo que siguen en la Seguridad Social, donde primero te hacen inseminación artificial y luego fecundación in vitro», explica esta joven que fue tratada en el Instituto Extremeño de Reproducción Asistida (IERA), en Badajoz.

Comenta que su entorno lo ha visto con naturalidad. «Los que me conocen saben que soy una persona muy independiente y me han apoyado en todo momento, en especial mis padres», comenta Raquel, quien reconoce que en los últimos meses ha escuchado en numerosas ocasiones la palabra valiente. «Hay muchas personas que lo hablan y dicen que serían madres solteras. Sin embargo, no conozco a nadie más que lo haya hecho. Una cosa es comentarlo y otra lanzarte a hacerlo», matiza.

Raquel también habla de su futuro. «No creo que este hecho me limite el día de mañana para encontrar a un hombre, si es que debo tener un compañero de vida. Hoy las rupturas están a la orden del día y es natural encontrar una pareja que ya tenga hijos», añade antes de animar a todas las mujeres a dar este paso. «Si es su sueño, que lo hagan», concluye.