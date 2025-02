Siempre en la lucha por los más débiles

Lleva la lucha feminista en las venas desde que se hizo adulta y ahora, recién jubilada, esta maestra se ha convertido en alumna para seguir aprendiendo. Cursa primero de un ciclo superior para formar a promotores de igualdad de género, iniciado en el instituto Bárbara ... de Braganza, en Badajoz, hace siete años, donde la confunden con una profesora siendo ella una estudiante más.

Marilé, que viene de María Leandra por su abuela, es de Azuaga, pero se instaló en Badajoz a los 16 años. Creció en una familia de cinco hermanas y en 1980 se convirtió por oposición en maestra en un entorno muy especial, lo que en Badajoz se conoce como Los Hogares, el lugar de la Diputación Provincia donde iban a parar los niños de familias desestructuradas, un trabajo por los más débiles que marcó el resto de su carrera.

ALGUNOS DATOS Personal Son cinco hermanas. Divorciada, tiene dos hijos, una chica que estudia Empresariales y un chico que estudia el mismo ciclo superior que ella, de Promoción de la Igualdad de Género.

Profesional Es maestra por oposición desde 1980. Empezó trabajando con menores de familias desestructuradas en los hogares de Badajoz, después pasó a la oficina de Calidad de la UEx y en esta misma institución coordinó la Oficina de Igualdad. Ha sido directora de la Casa de la Mujer y el Menor entre 2015 y 2022 y sigue con su programa de radio de onda Campus 'Mujeres en la Onda'.

Cuando años después la Junta adquirió las competencias de aquellos menores, Marilé acabó en la Oficina de Calidad de la Universidad de Extremadura evaluando las titulaciones, hasta que en 2004 la UEx creó la Oficina de Igualdad y le encomendaron a ella la coordinación. «Ahí una de las actividades fue hacer un programa de radio en el que las invitadas son siempre mujeres, hasta la música que suena la hacen ellas. Se llama Mujeres en otra Onda y suena en Onda Campus. Ahora lo hago dos veces al mes junto con Leonor Real, ella lo conduce y yo lo escribo y dirijo. La sintonía pertenece a la película de Billy Elliot».

Cercana y cariñosa en el trato, según quienes la conocen, Marilé también ha coordinado durante mucho tiempo la llegada de niños saharauis a Extremadura y, tras 15 años en la UEx, Elisa Barrientos, ex directora de la Mujer en Extremadura, la llamó en 2015 para ponerla al frente de la Casa de la Mujer y el Menor en Badajoz, tarea que la ocupó hasta el año pasado.

Sobre su época trabajando con menores desamparados recuerda que entonces no existía una ley de violencia de género y había muchas casas con problemas económicos y de relación. «Las mismas familias, normalmente la madre, nos traían a sus hijos para ingresarlos –señala–. Por suerte, esto ha cambiado muchísimo desde entonces porque hay más personal y más recursos, ya que al principio éramos muy pocos y había unos 400 críos, muy pocas maestras y trabajábamos sin psicólogos. Ahora en el San Juan Bautista (nuevo centro de menores en Badajoz) hay muchos más profesionales y el seguimiento a las familias, en muchas de ellas solo está la madre, es distinto y, en general, es más sencillo pasar a a vivir en una familia de acogida».

«Se acusa a mujeres que llevan mucho tiempo en el feminismo solo porque hay gente nueva con otras visiones»

Marilé dice que ser un «menor de institución» marca mucho porque pierdes el arraigo. Sin embargo, a menudo se topa con antiguos alumnos suyos de Los Hogares que hoy son adultos. Según dice, «se quedaban hasta los 18 años y la mayoría de ellos ha normalizado después su vida».

Agenda feminista

En cuanto a la lucha feminista que la ha guiado, ella pertenece a la Plataforma 8M de Extremadura y considera que si últimamente hay división de opiniones entre el feminismo no es por las mujeres. «Es porque así lo quiere el patriarcado, que prefiere que no nos movamos y estemos calladitas». Sin embargo, en su opinión, ha habido problemas con esta división en otras partes de España, no en Extremadura.

Marilé no usa redes sociales porque cree que los mensajes que se intercambian son «muy cortantes» y ha observado en ellos mucho rencor y odio. Sobre la posible llegada de la ultraderecha a las instituciones extremeñas y el recorte de algunos derechos por los que ella ha trabajado ella lo tiene claro: «Nos tiraremos a la calle, que es lo que hemos hecho las mujeres cada vez que ha hecho falta».

«El feminismo –prosigue esta extremeña– tiene su agenda, puede haber interferencias de personas y colectivos que no sean feministas y de hecho se está acusando a mujeres que llevan mucho tiempo en el feminismo solo porque hay otra gente nueva y otras visiones, pero esto hay que verlo como movimiento de derechos humanos que pide conseguir lo mismo que tienen los hombres, y eso no va en contra de nadie».

Precisamente esas nuevas visiones son las que está observando en el ciclo formativo de Promoción de la Igualdad de Género, en el que también está matriculado su hijo, que va un curso más avanzado. En su clase, dice, ella es la mayor, hay una compañera militar de 22 años, una maestra de 24 y el resto son todo jóvenes de 18 ó 19 años. «De ellos he aprendido la visión que tienen. Si eligieron ese ciclo es porque quieren trabajar por y para las mujeres. Quieren hacer muchas cosas. El ciclo es dual y la mitad de los días están en clase por las tardes y la otra mitad en instituciones como Centro Hermano, Cáritas o Cruz Roja, y he notado que tienen la mirada muy limpia mientras aprenden cosas muy positivas», señala antes de apuntar el trabajo de clase en el que anda ahora mismo enfrascada. «Estoy haciendo un trabajo de la situación de las mujeres en África, donde no hay brecha salarial, pero se mutilan y violan mujeres. El feminismo no tiene otra pretensión más allá de que se respeten los derechos humanos».