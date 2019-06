Los políticos, en tiempos de tribulación, funcionan como las grullas: se mueven en bandadas y es raro que los veas solos. Durante estos días de pactos y negociaciones, en los municipios con mayorías absolutas, las familias comían tranquilas y no había mayores tensiones, pero en las ciudades extremeñas donde hacían falta coaliciones, todo era un sinvivir de concejales in pectore negociando y pactando a todas horas, de bar en bar, de terraza en terraza. Dicen que los políticos deben bajar a la calle, pero una cosa es que bajen a la calle y otra es lo que han hecho la semana pasada en Cáceres y Badajoz, que bajaban al amanecer y ya no subían a casa hasta la madrugada.

En Cáceres, pasabas por La Tapería y allí estaban los de Ciudadanos, sentados en la misma terraza donde se sentaba el equipo de gobierno de Elena Nevado. Tomabas una caña en Marichocho, y allí estaban los concejales socialistas con la emoción a flor de piel. Ibas por la calle Felipe Uribarri, donde antes olía a las gambas del bar El Norte y ahora huele al cordero lechal de La Tahona, y te cruzabas con Teófilo Amores, el concejal de Vox, que como es él solo pues pasea en soledad. El miércoles pasado, tras verlos por la mañana en Marichocho, me encontré por la tarde con los concejales socialistas en la calle Pizarro. Sonreían mucho y les pregunté que si estaban contentos, más que nada por ver si me regalaban alguna pista. Me dieron una respuesta muy política: «Nosotros siempre estamos contentos».

Los augures habían pronosticado Alcaldía socialista en Cáceres porque Ciudadanos se había reunido dos veces con ellos, pero esa tarde de miércoles, se conocía que también se iban a reunir con el PP por segunda vez y el optimismo del PSOE se enfrió. El jueves por la mañana, los que siempre están contentos daban por perdida la Alcaldía de Salaya, pero a mediodía saltaba una noticia a la que los medios, tan obsesivamente centrados en Madrid, no dieron demasiada importancia: el Factor Albacete. En esta ciudad manchega y en Ciudad Real, PSOE y Ciudadanos se repartían la Alcaldía: dos años, uno, dos años, otro.

El Factor Albacete introducía una variable que lo cambiaba todo. ¡Fuera cordones sanitarios! Ciudadanos permitía pactos con el PSOE en algunos lugares. Al tiempo, Alcántara, líder de Cs en Cáceres, declaraba que podían votar una cosa en Cáceres y otra en Badajoz por dos razones: en Cáceres había que pactar con Vox, ¡línea roja!, pero en Badajoz no hacía falta y Cáceres necesitaba un revulsivo para progresar mientras que Badajoz ya estaba progresando socioeconómica y comercialmente. Más claro, agua.

Ahora sí que tenían razones para estar contentos los que siempre lo están y volvían las bandadas de grullas a moverse por la ciudad y a imaginar el futuro. Después vinieron las negociaciones, la temeraria rueda de prensa de Salaya anunciando un final feliz que no era tal. El intento desesperado del PP de pactar la alternancia en Badajoz, dos años cada uno, y dejar que Rafa Mateos fuera el alcalde cacereño. Pero había que superar recios obstáculos en Cáceres, donde hay concejales de Ciudadanos muy dolidos con el PP.

El viernes, a la hora de subir a casa tras todo un día en la calle, triunfaban las incógnitas y resultaba difícil conciliar el sueño. Mientras los socialistas intentaban dormir, Ciudadanos y el PP negociaban en la madrugada, pero no había manera, en el grupo municipal de Alcántara no emociona el PP y el Factor Albacete se impuso en la sede de Cs Madrid: «Tenéis carta blanca».

Y llegó el gran día. Teófilo Amores, el concejal de Vox, con aire senatorial, presidió la mesa que dirigió las votaciones, entregó el bastón de mando a Luis Salaya y demostró elegancia exquisita y altura institucional. La votación fue a mano alzada, lo que desmontaba la posibilidad de sorpresas y ni los que siempre están contentos ni Salaya acababan de creérselo. Todo fue tan inesperado que el nuevo alcalde no traía un discurso preparado. También él estaba contento. ¿Hasta cuándo?