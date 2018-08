EL VERANO DE JAVIER CIENFUEGOS PINILLA «Siempre busco cómo mejorar, y si para ello necesito dormir más y trasnochar menos, lo hago» Javier Cienfuegos saluda desde la pista. ATLETA El montijano es plusmarquista nacional absoluto de lanzamiento de martillo yha sido olímpico en Londres y Río MARISA GARCÍA Badajoz Miércoles, 1 agosto 2018, 21:02

–¿Qué tiene previsto hacer este verano?

–Pues mi temporada acaba a mediados de agosto, hasta entonces no tendré vacaciones. Pero lo más seguro que vaya a casa de mis suegros en Tenerife, es uno de mis lugares favoritos para la desconexión.

–¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

–Soy una persona que me gusta llevar todo planificado, así que las vacaciones no iban a ser menos. Si es cierto que cuando viajamos a algún lugar nos fijamos en los lugares de interés, y tras conocerlos, improvisamos.

–¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

–Pues me gusta muchísimo la comida y me gusta probar de todo. No tenemos mucho en cuenta la gastronomía del lugar al que viajamos, pero una vez allí, nos gusta probar lo típico.

–¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

–Descansar, aburrirme… En el día a día de la temporada no tengo mucho tiempo libre, así que me gusta relajarme y olvidarme de todo, ya sea con mi familia, mis amigos… Con buena compañía me evado del mundo.

–¿Con qué compañía suele ir de vacaciones? ¿o prefiere viajar solo?

–Dependiendo la época del año, hacemos una cosa u otra. Por ejemplo, si tengo algunos días libres a mitad de temporada, mi mujer y yo buscamos algo para escaparnos. Y el año pasado, en verano nos fuimos de vacaciones con amigos.

–¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

–Siempre buscamos lugares con historia, me gusta muchísimo, sobre todo la época romana y todo lo que tenga que ver con ella. El destino la mayoría de veces lo elegimos gracias a lo atractivo que tenga la ciudad.

–¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

–Pues menos de lo que me gustaría, ya que la mayoría de ferias o romerías se hacen mientras estoy en temporada, y no son buenas fechas para trastocar comida y ritmos. Pero siempre que mi calendario lo permita, me gusta pasar tiempo con amigos.

–¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-Cuando veo alguna obra, película o espectáculo que me llama la atención, intento ir a disfrutarlo. Independientemente de la fecha que sea.

–¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tipo de programas le gustan?

–Tanto mi mujer como yo, somos muy de ver series y películas, apenas vemos la televisión normal. Estamos muy enganchados a las plataformas que existen con este tipo de material. La mayoría suelen ser siempre de género policíaco, son las que nos llaman más la atención. Y cuando estoy solo, me gusta ponerme algo de dibujos.

–¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, las redes sociales...?

–Cuando me voy de vacaciones, intento coger menos el móvil, aunque me gusta estar informado de la actualidad. Para ello, las redes sociales son una fuente de información muy rápida. Lo único que, al no estar con mi profesión, mi actividad en ellas la disminuyo.

–¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

–No me gusta dormir siesta, me gusta dedicar ese tiempo en otra cosa, ya sea leer, ver una serie o hacer trabajos para la universidad.

–¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

–Tengo la hora cogida tanto para dormir, como para despertarme. Soy muy metódico. Sí es cierto que, con el verano, atraso mis horarios. Al tener un perro, los paseos tenemos que dárselos al anochecer, entonces cenamos más tarde, y nos dormimos después. Pero mis 8 horas de sueño las suelo respetar siempre.

–¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

–La primera vez que fui a París con mis padres. Me encanta la ciudad, todos sus rincones. Además de disfrutar del parque de atracciones Disney, pues doblemente mejor. Como anécdota, nos pilló el atentado del 11-S y vivimos unas horas de incertidumbre.

–¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

–El norte de nuestra tierra es precioso, parece que te trasladas a otro mundo. La vegetación y algunas piscinas naturales te hacen disfrutar de la bonita y rica región que tenemos.

–¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

–Pasar los veranos enteros jugando con mis amigos en la calle, y quedábamos con niños de otros barrios para jugar, solo necesitábamos una pelota y cuatro piedras para hacer dos porterías. Echo de menos ver las calles así de vivas.

–¿Viaja por la vida ligero de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

–Me gusta viajar con poco equipaje, prefiero ir más ligero. Mi mujer siempre me riñe para que ponga más ropa de la que necesito, me dice que la maleta no la tengo que llevar a cuestas.

–¿Cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

–A medida que el deporte fue ganando importancia en mi vida, te amoldas a un estilo de vida que te llevará a obtener mejores resultados. Siempre buscas como mejorar, y si para ello necesitas dormir más y trasnochar menos, pues intento hacerlas. Lo peor que llevo sin duda, es no poder comer más dulces.

–¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho?

–Tengo muchos especiales, como mi primera medalla a nivel regional, o la primera a nivel nacional e internacional. Siempre las primeras veces son especiales, aunque los pequeños logros que conseguimos día a día son especiales también.

–¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

–Cuando regresé a casa en 2013, el volver a ubicarme. Parece fácil porque volvía a mi pueblo. Pero venía de un centro de alto rendimiento donde tenía todo, nos hacían todo. Pero quería vivir con mi mujer, dar un paso más en mi vida personal, crecer juntos. Y gracias a la ayuda de mi familia se nos hizo más sencillo.

–¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

–La sencillez y la sinceridad, me gusta la gente abierta y que vaya de frente. Odio la falsedad, y no olvido la traición.

–¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

–El año pasado tuve momentos de los que te marcan. El primero, todo pintaba para ser la mejor temporada de mi vida, y terminé en la mesa de un quirófano operándome una hernia. Ahora me tomo mi vida deportiva como una segunda oportunidad y sigo disfrutando muchísimo. Lo segundo, me casé.

–¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

–El atletismo es un deporte muy solidario, donde prevalece el compañerismo, siempre estamos dispuestos a ayudar algún compañero si lo necesita. Pero dentro del compañerismo siempre hay cierta competitividad donde todos buscamos superar nuestras marcas, y si es posible ganar.

–Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

–La única decisión que cambiaría sería la de irme a EE UU, aunque fuera un año, vivir la experiencia del deporte universitario americano, que está a la altura de cualquier deporte profesional.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

–Quiero abrir mi campo de sabiduría en el deporte, ya que soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, me gusta leer y experimentar. Actualmente, entreno a varias personas y me gustaría seguir creciendo.