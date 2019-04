Los de siempre

Haciendo lo mismo, con la misma gente y en las mismas circunstancias, el resultado no puede ser diferente, porque si nada cambia todo permanece igual. Es como frotarte la lengua con dos cables pelados, conectados a un enchufe, y esperar que no se produzca una descarga eléctrica. Si cien veces lo hacemos cien calambrazos recibiremos y, en el mejor de los casos, lo que lograremos es quedarnos sin lengua, porque también podemos electrocutarnos. De Perogrullo, dirán ustedes.

Sí, pero no tanto porque, como en los partidos políticos nada es obvio, pretenden que la misma gallina, con el mismo grano y en el mismo gallinero, ponga huevos de colores y con seis yemas. Los partidos repiten caretos, tiempos y circunstancias porque la endogamia está establecida en ellos y o no tienen banquillo, o claramente unos han nacido para pisar moqueta y los otros para pegar carteles, hacer bulto en los mítines, pagar la cuota y servir de engrudo para completar candidaturas en lugares testimoniales. Los parias de siempre.

¡Qué listos son los listos y qué tontos los tontos que aceptan como novedosas las caras de siempre, solo porque se hayan cambiado el peinado! Los mandamases de turno, por compromiso, cercanía, comodidad, falta de imaginación o pereza, repiten la misma apuesta y con los mismos números rellenan todas las quinielas. Parece increíble que partidos como PSOE o PP, después de tantos años y habiendo administrado tanto poder, tengan un banquillo tan reducido y necesiten para todos los juegos a los mismos jugadores. Gente polivalente, multidisciplinar, comodines cuya mejor virtud es saber decir «sí, señor» en todos los idiomas. El que está en el Congreso, pasa al Senado, el del Senado al Parlamento Europeo, el del Parlamento Europeo al Congreso, el del ayuntamiento a la Asamblea y el de la Asamblea… Ellos y ellas, los mismos, las mismas, decenios y decenios hasta completar su círculo vital sin haber hecho nada fuera de la política. Hay excepciones, claro.

Detengámonos en los cabezas de lista de los partidos clásicos porque en los otros nadie peina canas políticas, aunque en C´s aparezcan la eterna María Victoria Domínguez encabezando la candidatura al Congreso por Cáceres y Fernando Baselga esté en la de la Asamblea por Badajoz. Son la excepción. Y currantes.

¿Pero qué encontramos en los dos partidos de siempre? En el PSOE Valentín García y César Ramos encabezando las candidaturas al Congreso por Badajoz y Cáceres, después de varias legislaturas en la Asamblea. ¿Y en el PP? Digan nombres y acertarán. Carlos Floriano y Pedro Acedo pasan del Congreso al Senado, después de haber pasado del Senado al Congreso y la Asamblea. Alberto Casero, ex diputado autonómico, ex senador y alcalde de Trujillo ahora va al Congreso. Fernando Manzano y Cristina Teniente siguen y sigue en la Asamblea, por Cáceres. Si no saltan a otro sitio, allí se jubilarán. Por Badajoz, Monago se hará acompañar de dos novedades: Juan Parejo y Luis Alfonso Hernández.

El caso más paradigmático de «hipo político» lo tenemos en el Ayuntamiento de Badajoz donde volverá a repetir la conocida como «Siempreviva». Omito su nombre para respetar el anonimato que ella defiende. Esta catalana, ex senadora, ex diputada en el Congreso, lleva tres legislaturas como concejala de Badajoz, primera teniente de alcalde, diputada provincial en dos legislaturas… ¿Que quién es semejante lumbrera? Pssss, no la conocen ni sus vecinos, esa es su baza política, que pueden presentarla siempre como novedad. Después de 20 años en todas partes, sigue como recién llegada y sin estrenar. ¡Qué mérito!