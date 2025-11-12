Siderúrgica Balboa estrena su planta solar de autoconsumo

CL Grupo Industrial (antigua Cristian Lay) ha completado la instalación de la planta fotovoltaica de autoconsumo El Corchito para Siderúrgica Balboa, el segundo mayor ... proyecto de autoconsumo industrial construido hasta la fecha en España, con la colocación este miércoles del último módulo. Con más de 25 MWp de potencia instalada y 35.820 módulos bifaciales de 700 Wp, la nueva infraestructura está dedicada íntegramente a abastecer a una de las compañías clave de la División Acero del Grupo, reforzando su competitividad y estabilidad de costes energéticos en el largo plazo.

El proyecto ha sido liderado por el Departamento de Eficiencia Energética de CL Grupo Industrial y construido por GES – Global Energy Services, también empresa del grupo, bajo la modalidad EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción). Las obras, iniciadas el 19 de mayo, han avanzado según el plan hasta completar el hito de instalación final que permite su entrada en operación.

Gracias a esta nueva planta, Siderúrgica Balboa generará cerca del 10% de su consumo energético anual mediante energía solar, con una tasa de aprovechamiento del 90% de la producción.

La instalación, cuya inversión total supera los 14 millones de euros, aportará un ahorro estimado de 2,5 millones de euros al año, consolidando el compromiso del Grupo con la descarbonización y la integración vertical de sus operaciones.

La colocación del último módulo contó con la presencia de Mercedes Morán, consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura; Raquel Pastor López, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura; Germán Puebla, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura; y Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros, entre otras autoridades.

Durante la visita, estuvieron acompañados por Ricardo Leal, presidente y fundador de CL Grupo Industrial, Miguel Ángel Leal, CEO de la División Acero de CL Grupo Industrial, Jesús Leal, CEO de la División Construcción de Renovables del Grupo, y José Luis García Donoso, director general de GES.

Mercedes Morán, consejera de Agricultura, subrayó en su discurso: «El Corchito es ejemplo de una forma de entender el progreso industrial que se alinea con los desafíos actuales, como es producir más y mejor, reduciendo el impacto ambiental y apostando por la autosuficiencia energética». Añadió, además: «Este es, sin duda, un ejemplo de ese mantra que tenemos en el Gobierno y es que el cuidado de nuestro medio ambiente no está reñido con el desarrollo y el progreso. Son conceptos compatibles y este proyecto es un ejemplo de ello».

«La apuesta por este proyecto es una demostración clara de nuestra visión industrial de futuro: competitiva, sostenible y autosuficiente», ha afirmado en su discurso Miguel Ángel Leal, CEO de la División Acero de CL Grupo Industrial. «Contar con energía renovable generada in situ nos permite reforzar la independencia energética de nuestras instalaciones, asegurar una mayor estabilidad de costes y avanzar decididamente en nuestros compromisos climáticos», ha añadido.

Sinergias impulsadas por el modelo corporativo de CL Grupo Industrial

La nueva planta es también un ejemplo de las sinergias que permite el modelo corporativo de CL Grupo Industrial, con la colaboración activa de dos empresas del Grupo en su desarrollo. Desde el diseño hasta la ejecución técnica y el suministro de equipos, el proyecto refleja la capacidad de la corporación para coordinar recursos internos y ofrecer soluciones energéticas avanzadas dentro de su propio ecosistema industrial.

GES ha sido la responsable de toda la ejecución técnica de la instalación que abarca tanto el diseño y la compra de equipos principales como la obra civil, eléctrica y la conexión directa con la barra de Siderúrgica Balboa. La nueva planta de autoconsumo no contará con vertido a la red, ya que el 100% de la energía producida se destinará al autoconsumo de la siderúrgica.

«El proyecto es el ejemplo perfecto de cómo diseñamos soluciones a medida para maximizar la eficiencia energética de todas nuestras empresas dentro del propio Grupo», ha explicado David Aguilera, director de Eficiencia Energética de CL Grupo Industrial. «Es también la demostración de las sinergias que nos permite nuestro modelo corporativo, en el que diferentes empresas del Grupo colaboran con un objetivo común», ha añadido.

La construcción de la planta solar fotovoltaica El Corchito, enmarcada dentro del proyecto denominado Hacia la siderúrgica sostenible y competitiva: Estrategia de descarbonización en Balboa, recibe financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU financiado por la Unión

Europea y gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

Compromiso con la biodiversidad

En línea con su compromiso con el entorno, el proyecto ha sido diseñado para minimizar el impacto ambiental y contribuir a la preservación de la biodiversidad local. Entre las medidas realizadas destacan la instalación de refugios para reptiles, nidos para el cernícalo primilla y murciélagos, así como charcas destinadas a favorecer la presencia de la cigüeña negra, especie protegida en la zona. La planta contará además con vallado cinegético y otras actuaciones enfocadas a la protección de la fauna durante todo el ciclo de vida de la instalación.

Sobre CL Grupo Industrial

CL Grupo Industrial es una corporación empresarial de carácter familiar formada por 27 empresas en seis sectores clave como el acero, el packaging, construcción de renovables, química, beauty y energía. Cuenta con un equipo de 3.000 profesionales y presencia comercial en más de 30 países. https://clgrupoindustrial.com/

Sobre Siderúrgica Balboa

Siderúrgica Balboa forma parte de la División Acero de CL Grupo Industrial desde 2020. Se trata de una planta con más de 28 años de experiencia y cuyas instalaciones cuentan con más de 250.000 m2. Anualmente recicla más de 1 millón de toneladas de chatarra férrica, haciendo de la economía circular uno de sus ejes productivos. Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 500 profesionales especializados en el sector del acero.

Sobre GES

GES – Global Energy Services es una empresa española líder en ingeniería, construcción, montaje y mantenimiento de proyectos de energías renovables eólica y fotovoltaica, avalada por un portfolio de clientes nacionales e internacionales de primer nivel y los mejores fabricantes del mercado. GES – Global Energy Services cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mercado, en los que ha construido +15,2GW de potencia eólica y +2,7GW en energía fotovoltaica con proyectos en España y otros 20 países en EMEA y Sudamérica.

