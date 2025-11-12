HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?

Siderúrgica Balboa estrena su planta solar de autoconsumo

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

CL Grupo Industrial (antigua Cristian Lay) ha completado la instalación de la planta fotovoltaica de autoconsumo El Corchito para Siderúrgica Balboa, el segundo mayor ... proyecto de autoconsumo industrial construido hasta la fecha en España, con la colocación este miércoles del último módulo. Con más de 25 MWp de potencia instalada y 35.820 módulos bifaciales de 700 Wp, la nueva infraestructura está dedicada íntegramente a abastecer a una de las compañías clave de la División Acero del Grupo, reforzando su competitividad y estabilidad de costes energéticos en el largo plazo.

