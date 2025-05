La sexta ola se desploma en Extremadura

La sexta ola está dando sus últimos coletazos en Extremadura, una de las regiones que más tardó en entrar en ella y también una de ... las que más está tardando en salir. De registrar más de 20.000 casos en la primera semana de enero a 3.000 en la última de febrero. En apenas dos meses las infecciones por coronavirus se han desplomado un 85%.

Y eso se nota en la incidencia acumulada, el término que lleva dos años indicando la intensidad de esta pandemia. Ahora se sitúa en los 755 casos por cada cien mil habitantes a los 14 días y en los 287 a los siete, según el Ministerio de Sanidad.

Todo apunta a que esta tendencia a la baja continuará y se situará muy lejos de la tasa de incidencia de 3.168 que hubo el pasado 7 de enero, cuando se alcanzó el pico de la sexta ola.

Por aquel entonces, los hospitalizados eran 173 personas, 18 de ellas en UCI. Son casi el doble de los 90 que hay actualmente, de los cuales nueve están en unidades de cuidados intensivos.

Ya se sabe que, cuando los casos bajan, los ingresos no lo hacen a la misma velocidad, al igual que los fallecimientos. Y es precisamente la cifra de muertos la que está descendiendo más lentamente.

En las peores semanas de enero llegó a haber cinco fallecidos cada 24 horas y actualmente se sitúa en tres. En el último parte, el SES notificó 23 muertes en siete días.

Hay 90 hospitalizados según el último parte del SES, casi un 50% menos que después de las vacaciones navideñas

Pero más allá de los hospitales, cuyos datos solo facilita el SES una vez a la semana, los colegios también se han convertido en esta sexta ola en una buena forma de medir la intensidad de la pandemia.

De hecho, la variante ómicron ha golpeado con fuerza en los centros educativos y los contagios se han disparado entre los menores de edad. Para hacerse una idea del desplome de la sexta solo hay que recordar que tras las navidades había 2.000 alumnos y 260 profesores que faltaron en la primera semana de clase por covid. Ahora están pasando la enfermedad muchos menos. Son 812 estudiantes y 92 docentes.

Ese descenso también se ha ido notando en otras regiones del país, aunque en la mayoría el desplome de contagios se ha registrado antes. De hecho, si se observa la incidencia por regiones, la de Extremadura es todavía una de las más altas.

Se sitúa la cuarta de todo el país. Está por encima de la media nacional (613) y solo por detrás de Murcia, Cataluña y Galicia. Las comunidades autónomas que tienen menos son Andalucía, Castilla-La Mancha y Melilla.

Otro de los indicadores que hacen pensar que la sexta ola está debilitándose es la positividad, es decir, las personas que dan positivo por cada cien pruebas que hace el SES.

A mediados de enero esa cifra se situaba en el 40% y actualmente se encuentra en la mitad de ese porcentaje. En concreto, en el 21,8%. Eso sí, todavía está muy lejos del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (por debajo del 5%) para tener controlada la pandemia.

Es la evidencia de que esta sexta ola sigue activa pero cada vez más débil en cuanto a infecciones. De hecho, el SES la dio por doblegada con todos los indicadores a la baja a finales de enero.

En ese momento, la tendencia diaria de contagios ya estaba en fase descendente y la tasa de ingresos en UCI controlada. Pese a ello, en ese momento el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se mostró prudente. «Esperemos que esto sea así y siga así. Es un esfuerzo y resultado colectivo», dijo en sus redes sociales.

Repunte en carnavales

Vergeles también ha pedido precaución ante el inicio del Carnaval de Badajoz, ya que es una de las primeras grandes fiestas del país con aglomeración de personas tras la pandemia de la covid.

«Que si no se han vacunado se vacunen, aunque ya para llegar al Carnaval le va a resultar difícil que lleguen con los anticuerpos si no se han vacunado», ha agregado, para remarcar: «Sobre todo que tengan mucha precaución, que el virus no se ha ido, que el virus sigue con nosotros».

Los datos 130.686 Es el número de contagios que se han producido durante la sexta ola, que empezó el 25 de octubre, según el SES. Supone el 12% de la población extremeña y el 56% del total de infecciones de toda la pandemia.

812 Estudiantes están actualmente pasando el coronavirus, según el último informe de la Junta. En la primera semana de las navidades eran 2.000.

21% Es la positividad que hay ahora. De cada cien pruebas que el SES realiza, 21 personas dan positivo. A mediados de enero, esa cifra era casi el doble (40%).

Vergeles ha resaltado que estarán vigilantes ante lo que vaya ocurriendo y, de hecho, según fuentes sanitarias, el SES ya trabaja con la posibilidad de que se produzca un repunte de infecciones tras los carnavales.

Mientras tanto sigue haciendo una llamada a la vacunación para que los extremeños se pongan la tercera dosis y, por el momento, descartan que la población en general tenga que ponerse una cuarta inyección.

Hay que recordar que las terceras dosis siguen estancadas en los grupos de población más jóvenes. Entre los veinteañeros apenas se han puesto la inyección de recuerdo un 40%.

Ómicron 'sigilosa'

Gran parte de esa baja cobertura vacunal se debe a que muchos de ellos se han infectado durante la sexta ola y no pueden vacunarse hasta que pasen al menos cuatro semanas, aunque los expertos recomiendan que pase un periodo de cinco meses.

Detrás de esas infecciones ha estado ómicron, una variante mucho más contagiosa. Ahora, según ha explicado Vergeles, también se está abriendo paso otra cepa, la conocida como ómicron 'sigilosa'. «En la última semana epidemiológica, Extremadura tiene más de un 5% de ómicron 'sigilosa' y no hemos visto que tenga repercusión sobre la incidencia. No obstante seguiremos estudiándola», ha dicho.

Sobre ella, la OMS ha advertido que debe seguir considerándose una variante de preocupación y, por este motivo, mantiene su estudio al observar que todo apunta a que es muy transmisible.

Por el momento, ómicron, que es la predominante, sigue siendo la que más preocupa a las autoridades sanitarias. Así lo demuestran las cifras. La sexta ola es con diferencia la que más infecciones ha provocado. En total, se han producido 130.686, lo que supone el 12% de la población extremeña y el 56% de todos los contagios de la pandemia.