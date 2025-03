El SES suma 759 plazas en su oferta de este año y sacará a oposición más de 2.000

Ana B. Hernández Sábado, 2 de diciembre 2023, 07:55 Comenta Compartir

El SES ha aprobado en mesa sectorial la oferta pública de empleo (OPE) de este año y el número final de plazas asciende a 759. ... Una cifra, no obstante, que no será definitiva hasta su ratificación en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, antes de que finalice el año, y a la que también deberán ir las ofertas de 2023 para los otros dos sectores autonómicos: Educación y Administración General, que no han cerrado aún sus plazas en las sectoriales.

En cualquier caso, no se espera que la OPE del SES sufra variación alguna en lo que pueda restar hasta su aprobación definitiva, por lo que el número de plazas que sacaría en su próxima oposición superará las 2.000, porque a las plazas de 2023 se sumarán las ofertas de los dos años anteriores. Noticia relacionada Simex pide jornadas de tarde en Primaria para evitar sobrecarga en las consultas en Navidad Según los datos facilitados por CSIF, a las 759 plazas que centran la oferta de este año hay que sumar las 771 del pasado y las 567 de la OPE de 2021, por lo que el número total de plazas que se sacarán en la próxima oposición sanitaria asciende a 2.037 a día de hoy, a falta de conocer si la oferta de este año sufre alguna modificación. Un nuevo proceso selectivo que está previsto que se convoque a finales del próximo año y que se desarrollaría a través de un concurso-oposición, como viene siendo habitual en los procedimientos ordinarios del SES en los últimos años, a diferencia del que se desarrolla en la actualidad. Se trata del proceso de estabilización para la reducción de la temporalidad en el sistema sanitario público extremeño y, a diferencia de los ordinarios del SES, se lleva a cabo exclusivamente por concurso de méritos. En concreto son 1.886 las plazas que se van a cubrir a través de este sistema excepcional. «Se cubren exclusivamente por concurso de méritos en este caso», aclara Emilia Montero, de CSIF. «Todos los participantes ya han registrado su solicitud y sus méritos comenzarán a baremarse para establecer el acceso a las plazas por orden de puntuación». Un proceso, por tanto, que se llevará a cabo en los próximos meses y que tiene que estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. Es la fecha límite para todas las administraciones establecida en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El objetivo es situarla por debajo del 8% y es lo que se busca con la normativa publicada por el Gobierno en cumplimiento, a su vez, de un mandato de Europa. La Junta de Extremadura publicó en diciembre de 2022, fecha límite establecida por la ley nacional para ello, las convocatorias de las plazas encuadradas en este proceso extraordinario, tanto las pertenecientes a los ámbitos de Educación y Sanidad como las de Administración General. Por eso no se espera que sea hasta finales de 2024 como pronto, una vez se cierre el proceso de estabilización, cuando el SES lance su nuevo proceso selectivo para cubrir las más de 2.000 plazas recogidas en las ofertas de 2021, 2022 y 2023. Y continuar avanzando así en la consolidación de las plantillas. «En el SES vamos al día en cuanto a los procesos selectivos se refiere, en una apuesta clara por la estabilidad del personal», valora Emilia Montero. «Lo pone de manifiesto –añade– el hecho de que desde 2015 son 9.160 plazas en total las que se han sacado», incluida la convocatoria extraordinaria de estabilización, que se ha llevado a cabo, y también las más de 2.000 plazas que centrará la próxima oposición. No será entonces, hasta que se lance la convocatoria, cuando se conocerá el reparto de las plazas entre las diferentes categorías y especialidades que conforman el sistema sanitario público extremeño. Hasta el momento, lo acordado en la sectorial, es que de las 759 plazas de la OPE de este año habrá 705 para el turno libre y de discapacidad y otras 54 para promoción interna. Montero detalla también que la mayoría son para licenciados sanitarios y de especialidades de Ciencias de la Salud, con más de 300 plazas, alrededor del 40% del total, y que habrá más de 120 plazas para diplomados del ámbito sanitario, medio centenar para técnicos sanitarios y casi 200 para otros profesionales de gestión y servicios. Tasa de reposición Las plazas recogidas en la OPE de 2023 son la suma de las jubilaciones y fallecimientos producidos en el SES a lo largo de este año. Con una tasa de reposición que sigue fijada en el 100%, se permite reponer la totalidad de las plazas que dejan de tener propietario, y además se autoriza incrementarlas un 20% más en el ámbito sanitario por su consideración de esencial. «Pero urge que se elimine la tasa de reposición», reclama Emilia Montero. «No debe existir porque si se necesitan mil enfermeros para el SES, hay que poder contratarlos, se tiene que permitir que se creen las plazas que sean precisas en el sistema sanitario público», defiende el sindicato CSIF. Como esta central, el resto con representación en la sectorial de sanidad –CC OO, UGT, Satse, Simex y Usae– mantienen la misma petición. «Llevamos años reclamando que se suprima la tasa de reposición, porque impide contar con la relación de puestos de trabajo que se precisa y es necesario ajustar la plantilla orgánica del sistema sanitario público», resume Francisca Gómez, de Comisiones Obreras. De ahí también, insiste, «la necesidad de desarrollar el pacto que firmamos el pasado febrero, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del SES, no solo en cuanto a subidas salariales se refiere, sino en la adecuación de las plantillas a las necesidades que hay», concluye.

