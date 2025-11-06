El SES reforzará los equipos de cuidados paliativos con la contratación de 14 sanitarios más

El Servicio Extremeño de Salud (SES) reforzará los recursos humanos de los equipos de cuidados paliativos de la región con la creación de 14 plazas ... más. En concreto, cuatro de médicos, tres de pediatras, cinco de enfermeros y dos de trabajadores sociales.

La creación de estas 14 plazas es uno de los asuntos que los responsables de la Consejería de Salud han llevado este miércoles a la sectorial del área. Un refuerzo de los recursos humanos de los equipos de soporte de cuidados paliativos tanto de adultos como de menores para mejorar la atención a los pacientes.

Salud recuerda que los cuidados paliativos son una prestación sanitaria esencial, un derecho de las personas de cualquier edad con enfermedad avanzada (oncológica y no oncológica), con pronóstico vital limitado, cronicidad compleja, que garantiza la atención en una etapa de alta vulnerabilidad basada en un modelo de ayuda a sus familiares/cuidadores y centrado en la persona «que facilita el proceso de adaptación durante las diferentes etapas de la enfermedad y tras la pérdida». Es un modelo que aborda la planificación compartida de la atención y las decisiones y que potencia el principio de autonomía del paciente, sus valores, creencias y preferencias.

Extremadura cuenta desde 2002 con un programa de cuidados paliativos que se concreta en ocho equipos, uno por cada área de salud, a los que posteriormente se unieron los equipos de cuidados pediátricos en Badajoz, en abril 2019, y en Cáceres, en febrero de 2022, cuyo ámbito de atención es provincial.

Los equipos de cuidados paliativos desarrollan su labor en Atención Primaria, Hospitalaria, Centros Sociosanitarios (CSS) y domicilios, y la atención telefónica continuada 24/7 facilita la cobertura los 365 días del año. Su presencia en el territorio, dice Salud, «permite una intervención ágil y coordinada, maximizando el impacto positivo sobre la calidad de vida y seguridad del paciente, la confianza de las familias y la eficiencia del sistema sanitario». Porque, ahonda la consejería, «su actuación contribuye a una utilización más racional de los recursos sanitarios, al favorecer la permanencia en el domicilio, reducir los ingresos hospitalarios y facilitar decisiones consensuadas y adaptadas a las necesidades detectadas en cada una de las etapas de la enfermedad».

Las plazas

El SES quiere reforzarlos con más profesionales para dar respuesta al incremento de la demanda y la complejidad asistencial, y también a la implicación de estos equipos en la atención a la cronicidad en la región. De ahí la decisión de crear 14 nuevas plazas que ha comunicado a los sindicatos con presencia en la sectorial sanitaria.

Las nuevas plazas que se crearán son cuatro de Medicina en los equipos de Mérida, Cáceres, Navalmoral de la Mata y Coria; dos de Pediatría en el equipo de cuidados pediátricos de la provincia cacereña y una en el equipo de la provincia pacense; dos plazas de Enfermería en los equipos de adultos de Cáceres y Coria, otras dos en el pediátrico de Cáceres y una en el de Badajoz; y dos plazas de Trabajo Social también en los cuidados pediátricos.

«La complejidad y variabilidad de las necesidades sociales de esta población tan vulnerable es elevada. Teniendo en cuenta que no se puede entender ni atender de forma adecuada e integral a una persona si no se la ubica en su contexto social, la creación de estas plazas refleja el compromiso del SES con un modelo de atención paliativa pediátrica sensible a la diversidad de necesidades que afrontan las familias, más allá de lo estrictamente clínico», argumenta el SES.

El sindicato CSIF, por su parte, ha pedido la incorporación de fisioterapeutas a los equipos de cuidados paliativos de la región. La central defiende que «las intervenciones de estos profesionales tienen como objetivo garantizar la calidad de la atención mediante procedimientos contrastados a nivel científico». Recuerda además que los fisioterapeutas llevan tiempo formándose en cuidados paliativos y su presencia es necesaria «en una labor que busca aliviar el sufrimiento del paciente y proporcionarle el mayor bienestar hasta el final».