Vacunas contra la covid: El SES pide a los padres que no acompañen a sus hijos a la vacunación en los colegios

Que los padres no acompañen a sus hijos a vacunarse de la covid en los colegios. Eso es lo que según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, parece lo más lógico y así lo ha puesto de manifiesto de cara a la administración de dosis que empezará el próximo 15 de diciembre en los centros educativos para los niños que tienen 11 años.

«Si estamos diciendo que no haya aglomeraciones lo que no podemos decir a los padres es que vayan a acompañar a los niños para que se vacunen. No parece lo sensato. Además, vacunar a los niños en los colegios no es nuevo, que yo he ido a la escuela y me han vacunado en la escuela y no estaban ni mi padre ni mi madre», ha dicho esta mañana Vergeles.

Aunque no ha entrado en más detalles sobre el protocolo que están ultimando las consejerías de Educación y de Sanidad para empezar a vacunar en los colegios, todo apunta a que este proceso seguirá reglas similares a las de otras vacunaciones masivas que ya se han llevado a cabo en centros educativos de la región. «Los colegios tienen experiencia en este sentido y se hará como otras veces», indican a HOY fuentes sanitarias.

De este modo, por regla general, los pinchazos no se pondrán en las aulas, sino que se habilitarán otras ubicaciones en el propio centro. «La logística concreta dependerá de la disposición de espacios de cada colegio», apunta la Consejería de Sanidad.

Los directores de centros educativos concretan cómo se ha hecho en otros casos. «Por ejemplo, cuando se ha puesto la vacuna del papiloma en los colegios se ha hecho fuera del aula. Venían los sanitarios al centro y recuerdo que la última vez se habilitó la biblioteca para vacunar. Las niñas iban saliendo del aula cuando les tocaba y ahora con el coronavirus ese también podría ser un buen lugar porque tiene dos accesos, uno de entrada y otro de salida», explica Felipe Gragera, director del colegio Nazaret de Cáceres, quien añade que aún no han recibido ninguna instrucción por parte de la Junta con el protocolo.

El SES espera que el 100% de los niños de 5 a 11 años se vacunen contra el coronavirus porque con ello se rompe la cadena de transmisión del virus y se respeta el derecho del menor a su protección. Vergeles ya ha indicado que hay niños que pueden desarrollar covid persistente si se infectan e incluso en algunos casos complicaciones muy graves.

Consentimiento informado

Para que se pueda llevar a cabo esta vacunación se necesitará un consentimiento informado al que también ha hecho referencia el consejero de Sanidad. «Una vez que está dado el consentimiento para vacunarse de lo que nos responsabilizamos es de controlar si hubiese un remotísimo efecto secundario en el momento, respetando las decisiones de todos los padres y madres», ha indicado Vergeles.

Pero, cómo se procederá. Según cuentan los directores de colegios, el procedimiento que se sigue cuando se necesita un consentimiento informado para una vacunación es el siguiente: primero el SES envía el modelo de consentimiento a los colegios y estos se lo dan a los alumnos a través de sus tutores para que se lo devuelvan firmado por los padres.

Localidades pequeñas

Aunque la vacunación de los niños de 5 a 11 años se va a realizar en los colegios preferentemente, el SES también ha abierto la puerta a la posibilidad de que en algunos casos se haga en centros de salud. «Si hay un centro educativo agrupado en una determinada localidad que es pequeña, y por la logística, desde el consultorio local entienden que se pueden desplazar los niños al consultorio se hará», ha matizado el consejero de Sanidad.

«Lo que nos dice la enseñanza del pasado es que si quieres vacunar tienes que ir donde están los niños e intentar conciliar la vida familiar y educativa del niño. Lo lógico es vacunar donde está la gente y mientras dure el curso escolar», ha añadido.

El objetivo del SES es que en el mes de enero tengan puesta la primera dosis los 57.000 menores de entre 5 y 11 años. Los niños de 9 a 11 se vacunarán antes de las vacaciones navideñas y a partir del 10 de enero continuarán con quienes tienen entre 8 y 5. En el caso de que algún pequeño tengan una enfermedad que comprometa sus defensas también será priorizado.

«Esperamos una vacunación casi del 100% a los niños» Eva María Rodríguez, presidenta de Freampa. HOY La presidenta de la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Extremadura (Freampa), Eva María Rodríguez, ve de forma positiva que la vacunación contra la covid de los niños que tienen entre 5 y 11 años se haga en los colegios. Igual que ha defendido el SES estos últimos días, confía en que así la cobertura vacunal del colectivo sea mayor. «Esperamos una vacunación casi del 100% de los niños», afirma Rodríguez, que indica a este diario que por el momento ninguna de las 450 ampas de centros públicos que forman parte de esta federación le ha comunicado que esté en contra de que se vacune en los centros educativos. Aunque es pronto y solo han pasado tres días desde que el SES anunció que vacunaría en colegios, tampoco hay ampas que le han comunicado que haya padres que no van a vacunar a sus hijos.