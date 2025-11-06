El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios

Lo avisaron los técnicos superiores sanitarios que han estado en huelga contra el Ministerio de Sanidad en todo el país y en Extremadura también ... han parado. Alertaron de que análisis de sangre y muestras de orina que se habían realizado a pacientes en los centros de salud tendrían que repetirse porque ningún profesional los estaba realizando. Y así ha ocurrido. De hecho, en algunos municipios de la región ya están avisando para hacer las pruebas de nuevo

«Debido a problemas de logística y laboratorio, las muestras de sangre y orina extraídas el 3 de noviembre en el consultorio de Jerte, no han sido analizadas. Las personas afectadas que necesiten el análisis para una consulta del especialista, que se pongan en contacto con el centro de Jerte. El resto no urgentes se irán citando según agenda. Les llamarán desde el consultorio para citarlos nuevamente», dice literalmente el mensaje que los vecinos de la localidad cacereña de Jerte han recibido a través de la web Bandomóvil.

Además, a pacientes que se hicieron análisis durante la huelga de técnicos superiores sanitarios, celebrada entre el jueves, 30 de octubre, y el pasado martes, 4 de noviembre, ya les avisaron en ese mismo momento de que eso podría suceder.

Y es que algunas de las pruebas, al ser muestras biológicas, si no se analizan en un corto periodo de tiempo, se pueden echar a perder, según explica a HOY Pura Rodríguez, presidenta del Colegio de Técnicos de Laboratorio Clínico y Biomédico de Extremadura y también integrante del comité estatal de huelga de técnicos superiores sanitarios.

Estos profesionales se encargan de realizar pruebas como TAC, resonancias magnéticas, citologías, análisis microbiológicos, genéticos, inmunológicos, hemogramas o PCR, entre otras.

Según la Consejería de Salud, el paro convocado por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS) tuvo un seguimiento de 27,5% el 3 de noviembre, que fue la jornada en la que más profesionales secundaron el paro. Los convocantes indicaron que el seguimiento fue del 80% de media en los hospitales.

Por el momento el SES no ha informado del número de análisis que se tendrán que repetir o la cantidad de pruebas que se han paralizado durante estos días de huelga. Eso sí, las de carácter urgente, como las oncológicas, por ejemplo, han estado garantizadas por los servicios mínimos que publicó la Junta en el DOE. En estos cuatro días ha sido obligatorio que hubiera al menos los mismos profesionales que un día festivo.

Los técnicos superiores sanitarios se han movilizado para exigir la homologación de sus estudios con el Espacio Europeo de Educación Superior, que sus estudios pasen a cursarse en un grado universitario y no como ciclo superior de Formación Profesional, que también se traduce en perores condiciones económicas.