¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Los análisis, al ser muestras biológicas, si no se analizan en un corto periodo de tiempo, se pueden echar a perder. Hoy

El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios

Entre el jueves, 30 de octubre, y el pasado martes estos profesionales hicieron un paro y hay muestras que no se han analizado

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:21

Lo avisaron los técnicos superiores sanitarios que han estado en huelga contra el Ministerio de Sanidad en todo el país y en Extremadura también ... han parado. Alertaron de que análisis de sangre y muestras de orina que se habían realizado a pacientes en los centros de salud tendrían que repetirse porque ningún profesional los estaba realizando. Y así ha ocurrido. De hecho, en algunos municipios de la región ya están avisando para hacer las pruebas de nuevo

