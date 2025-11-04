HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Intervención quirúrgica en un hospital de la región en una imagen de archivo. HOY

El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago horas extraordinarias

La actividad de los sanitarios fuera de la jornada laboral ordinaria en los centros de salud y en los hospitales sigue creciendo en la región

Ana B. Hernández

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

El Servicio Extremeño de Salud (SES) gastó 20,6 millones de euros en el abono de la actividad extraordinaria a los sanitarios a lo largo ... de 2024. Pero las consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas que se realizan en centros de salud y hospitales fuera del horario de la jornada laboral, las llamadas peonadas, van a más y solo en los primeros seis meses del año este gasto ha superado los 15 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  4. 4

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  5. 5 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  6. 6 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  7. 7

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  8. 8 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10 La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago horas extraordinarias

El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago horas extraordinarias