El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago horas extraordinarias

El Servicio Extremeño de Salud (SES) gastó 20,6 millones de euros en el abono de la actividad extraordinaria a los sanitarios a lo largo ... de 2024. Pero las consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas que se realizan en centros de salud y hospitales fuera del horario de la jornada laboral, las llamadas peonadas, van a más y solo en los primeros seis meses del año este gasto ha superado los 15 millones de euros.

En concreto, 15.239.235,50 euros según la información trasladada por el SES al grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, en la que se desglosa la cuantía destinada a consultas, operaciones y pruebas en cada una de las ocho áreas de salud.

Las diferencias entre unas y otras son proporcionales al tamaño de las zonas, aunque en todas el principal gasto se produce en Atención Especializada, donde además de las consultas de tarde, que también se realizan en Atención Primaria, se suman las intervenciones quirúrgicas y las pruebas de diagnóstico.

Así, por ejemplo, el gasto total en peonadas en los seis primeros meses del año en el área de salud de Coria asciende a 278.704 euros, de los que 9.200 corresponden a los sanitarios de los centros de salud y los 269.504 restantes a los de los hospitales. En el caso de Badajoz, el gasto en peonadas alcanza los 3.987.427 euros: 41.200 en Primaria y 3.946.227 en Especializada.

El pago de la actividad extraordinaria, además de las derivaciones a la privada, es la fórmula elegida por los responsables del SES para rebajar las listas de espera sanitarias. Los últimos datos dados por Salud al respecto destacan que más de 14.000 extremeños han salido de las listas de espera en lo que va de año.

Son más los pacientes que se operan, los que tienen acceso a una primera consulta con el especialista y los que se someten a las pruebas de diagnóstico, y más también los que esperan menos para ello. El tiempo medio es ahora de 134 días. «Hemos reducido en 2.523 el número de pacientes que superaban el tiempo máximo de espera y en 1.094 el número de quienes llevaban más de un año esperando», detalló el gerente del SES, Jesús Vilés, en su última comparecencia en la Asamblea.

La reducción está justificada en buena medida por el incremento de la actividad extraordinaria en los centros de salud y en los hospitales. De hecho, de las 53.102 intervenciones quirúrgicas realizadas en los seis primeros meses del año, 40.916 se hicieron en jornada ordinaria y 10.839 en extraordinaria, esto es, en tardes y fines de semana. El resto, 1.374 se practicaron en centros concertados.

En cuanto a las consultas en el primer semestre de 2025, 954.424 fueron en jornada ordinaria y 89.107 abonadas con peonadas. Y de las 188.452 pruebas diagnósticas realizadas entre enero y junio en los hospitales extremeños, 71.516 se hicieron fueran de la jornada ordinaria. Cifras a las que hay que sumar las 41.760 pruebas derivadas a la concertada, entre las que más de 36.000 fueron ecografías y resonancias magnéticas.

Si bien las cifras de actividad quirúrgica extraordinaria no han supuesto en el primer semestre de 2025 un incremento notable con respecto al mismo periodo de 2024, no es el caso de las consultas ni de las pruebas.

Según los datos facilitados por el SES a Unidas por Extremadura, en los seis primeros meses del pasado año se realizaron 52.028 intervenciones quirúrgicas con medios propios, de las que 10.780 fueron fuera de la jornada ordinaria, y 1.573 se derivaron a la privada.

Respecto a las consultas, se hicieron 1.007.245 y 59.648 se abonaron como peonadas y, en cuanto a las pruebas diagnósticas, de las 180.211 practicadas, 57.520 se hicieron en jornada extraordinaria. En centros concertados se realizaron 36.543.

La previsión de 2026

Crecen por tanto especialmente las consultas y pruebas de diagnóstico que se hacen fuera de la jornada ordinaria para reducir las listas de espera y que conllevan un incremento en los recursos destinados al pago de la actividad extraordinaria. Un método que desde PSOE y Unidas por Extremadura se ha cuestionado al entender que puede perjudicar la sostenibilidad del sistema público de salud al convertir el pago de peonadas en un instrumento habitual.

La diputada Isabel Gil Rosiña ha recordado que con su partido en la Junta la actividad extraordinaria suponía 5 millones de euros al año, una cifra que sólo subió a 10 millones para atender el incremento en las listas de espera por la pandemia de covid.

El SES gastó sin embargo 20,6 millones de euros en peonadas en 2024 y solo en los seis primeros meses de este año ha abonado 15,2 millones de euros. Una cifra que puede rondar por tanto los 30 millones de euros a finales de 2025 y que, a juicio de Unidas por Extremadura, justifica «el gasto en peonadas que el PP recogió en los presupuestos muertos de 2026», según José Antonio González Frutos.

En el borrador de las cuentas para el próximo año, que no se han llegado a debatir porque el PP lo ha retirado y ha convocado elecciones tras la presentación de las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición, se recogían 37,1 millones de euros para el pago de las peonadas en Atención Especializada. Una cifra notablemente superior los 19,4 recogidos en el mismo apartado, el de productividad variable, en los únicos y últimos presupuestos aprobados por el PP en 2024.

La cuantía para productividad variable en Atención Primaria no ha variado sin embargo. En la previsión de 2026 se acercaba a los cinco millones de euros que ya recogieron las cuentas de 2024.