El SES firma un convenio para reforzar la atención a personas transplantadas

El acuerdo busca mejorar la orientación, servicios y asesoramientos para los afectados y sus familias

REDACCIÓN

badajoz.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Asociación Extremeña de Trasplantados (Asextras) han firmado un convenio de colaboración para proporcionar atención y apoyo a las personas trasplantadas y sus familiares en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y con una vigencia inicial de cuatro años, establece un marco de colaboración para desarrollar actividades de apoyo psicológico, orientación y acompañamiento emocional, dirigidas a pacientes en proceso de trasplante, personas trasplantadas y sus familiares.

Entre las principales líneas de actuación, se incluye la orientación sobre los servicios y recursos disponibles, acompañamiento emocional durante el proceso y asesoramiento psicológico para facilitar la adaptación a la enfermedad y tratamiento. También se contempla el apoyo a los cuidadores, con el objetivo de favorecer su descanso físico y emocional, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Por otro lado, se promoverá la formación y coordinación del voluntariado, quien desempeñará un papel clave en el desarrollo de las actividades, en una iniciativa con la que el SES reafirma «su compromiso con una atención sanitaria más humana, integral y centrada en las personas».

