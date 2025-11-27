El SES estudia que las mascarillas sean obligatorias en los centros sanitarios por la gripe

La temporada de gripe se ha adelantado este año y el Servicio Extremeño de Salud (SES) estudia que las mascarillas sean obligatorias en los centros ... sanitarios y sociosanitarios de la región, después de que el Ministerio de Sanidad haya hecho esta propuesta para alcanzar un acuerdo entre todos los territorios del país.

El debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas está encima de la mesa. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha emplazado a las comunidades autónomas a alcanzar un acuerdo para poner en marcha un protocolo común frente a los virus respiratorios. Y en ese plan se incluiría la vuelta a las mascarillas obligatorias en espacios como centros de salud, hospitales y residencias cuando sea necesario.

Sobre esta posibilidad, la Consejería de Salud asegura a HOY que «se está valorando la propuesta para poder tomar una decisión responsable y basada en criterios sanitarios».

En este momento, la utilización de mascarillas no es obligatorio en Extremadura en ningún espacio, aunque ante síntomas gripales el SES recomienda su uso, además de la vacunación, la higiene de manos y, si fuera necesario el aislamiento social y, bajo prescripción técnica, el uso de antivirales.

Hay que recordar que la obligatoriedad de las mascarillas es una propuesta que ya planteó el Ministerio de Sanidad el pasado año, pero su aprobación se frenó porque consejeros de regiones gobernadas por el Partido Popular la tumbaron.

En esta ocasión no está sucediendo lo mismo y ya hay regiones gobernadas por el PP que incluso han tomado la delantera. Es el caso, por ejemplo, de Aragón, cuya Consejería de Sanidad ha anunciado que el uso de mascarillas será obligatorio en centros sociosanitarios y espacios cerrados de la ciudad para reducir la incidencia de la gripe.

Ahora está por ver que paso dan el resto de comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, pues la semana pasada el Ministerio envió una carta a las consejerías instándolas a aprobar un protocolo para «ofrecer respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio, reforzar la confianza ciudadana y reducir los riesgos, los ingresos hospitalarios y la mortalidad», según recoge la misiva de Sanidad a las consejerías.

Además, este viernes el Ministerio de Sanidad ha convocado de forma extraordinaria a las comunidades a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se centrará en el uso de las mascarillas y la evolución de la gripe.

Contagios y nueva variante

En Extremadura la incidencia se sitúa actualmente en 27 casos por cada cien mil habitantes, lo que supone una bajada, pues la semana anterior estaba en 73, según el último informe publicado por Salud Pública este jueves.

Pese a que los contagios han descendido, se observa mucha más transmisión del virus que el año pasado por estas fechas. La tasa de incidencia acumulada de gripe, es decir, la que suma la producida desde el inicio de la temporada hasta ahora, alcanza los 226 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 65 del año anterior.

Una clara evidencia de que la gripe se ha adelantado. Es más, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ya ha alertado de ello y apunta a que podría estar relacionado con una nueva mutación del virus, el subclado K del virus A (H3N2), que se detectó durante la primavera en países de la Unión Europea y es mayoritario en la epidemia en Japón.

Esta mutación no está incluida en la protección de las vacunas que se administran actualmente y por ello se puede transmitir más rápido. Lo positivo es que los médicos indican que nada hace sospechar que sea más grave que otras variantes.

Respecto a los grupos que más preocupan ante la gripe, siguen siendo los menores. En la semana del informe, la mayor tasa se ha dado entre quienes tienen uno y cuatro años, con 362 casos por cada cien mil habitantes.

En cuanto a la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS), el SES indica que la tasa se sitúa en cero casos, lo que pone de manifiesto que la gripe está desplazando casi por completo al coronavirus y que la inmunoprofilaxis para hacer frente al VRS, causante de la mayoría de las bronquiolitis en niños, está funcionando.

Vacunación

Mientras tanto, el SES hace una llamada a la vacunación de la gripe. La campaña comenzó el pasado 14 de octubre y continuará hasta el 31 de diciembre. Además, durante tres semanas de noviembre y para mejorar la cobertura ha implantado un sistema de administración de dosis por las tardes y sin cita previa en las ocho áreas de salud.

En total, el SES ha puesto 236.239 dosis en las seis primeras semanas de campaña. Son 2.000 más que en el mismo periodo del año anterior.

Hay que recordar que la población diana para vacunarse de la gripe son las personas de 60 años o más, los niños de seis meses a cinco años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los seis meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), los convivientes con vulnerables o menores de seis meses, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil y docentes.

También está dirigida a quienes tengan patologías de riesgo aún siendo menores de 60 como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras, y personas que vivan en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Además de los adultos, también pueden recibir las correspondientes dosis frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años. Los menores de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal contra la gripe, que es aplicada como un aerosol sin inyecciones.

Respecto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También es para quienes tienen menos de 70 con factores de riesgo.

Las personas que recibieron su última dosis de la covid o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

Para la vacunación se puede pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.