Imagen de archivo de usuarios saliendo con mascarilla de un centro de salud en Cáceres. A. M.

El SES estudia que las mascarillas sean obligatorias en los centros sanitarios por la gripe

El Ministerio de Sanidad ha emplazado a las comunidades autónomas a alcanzar un protocolo común que incluye la vuelta al uso de esta protección y la Junta lo está valorando

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:57

La temporada de gripe se ha adelantado este año y el Servicio Extremeño de Salud (SES) estudia que las mascarillas sean obligatorias en los centros ... sanitarios y sociosanitarios de la región, después de que el Ministerio de Sanidad haya hecho esta propuesta para alcanzar un acuerdo entre todos los territorios del país.

