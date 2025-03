El SES no encuentra sustancias contaminantes en el agua de los depósitos de Barrado

Ni los primeros análisis ni los segundos. El SES no ha encontrado sustancias tóxicas en el agua de los depósitos de Barrado que obligaron a ... cortar el suministro durante más de tres días tanto en esta localidad del Valle del Jerte como en la de Gargüera, en la comarca de La Vera, que se abastece de los mismos tanques.

«Las muestras no muestran anomalías en el agua», señala el SES con respecto a los resultados arrojados en los segundos análisis que se hicieron. «Pero no se puede descartar que se adicionara algún tipo de sustancia distinta de la que reflejan los parámetros», indica también.

Desde la Dirección General de Salud Pública se explica al respecto que «los resultados favorables no garantizan la ausencia de sustancias contaminantes, debido a que la incidencia viene ocasionada por la supuesta adición clandestina de sustancias no identificadas». Además, añade que, «debido al desconocimiento de si se ha añadido una mezcla de sustancias o una sustancia única, no se puede concluir de manera definitiva si solo se ha adicionado una sustancia o si permanecen en el agua otras sustancias no detectadas».

En resumen, ni hay confirmación de que el agua fuera contaminada ni de lo contrario. Por eso para el SES, «se tomaron las únicas medidas, tanto preventivas como correctoras, que garantizan que se evite el riesgo de los ciudadanos por su consumo: eliminación del agua de los depósitos, limpieza y desinfección de las instalaciones, posterior llenado con agua nueva y de origen controlado».

De hecho, eso es lo que las autoridades sanitarias determinaron y se hizo en las dos ocasiones en las que en menos de una semana el trabajador de la estación depuradora de Barrado constató que alguien había accedido al recinto y halló restos de un producto no identificado en las tapaderas de los depósitos. Ante esta situación, en ambas ocasiones se optó por cortar el suministro, vaciar los depósitos, limpiarlos, desinfectarlos y llenarlos de nuevo. En ambas ocasiones, tanto los vecinos de Barrado como los de Gargüera, alrededor de 600 entre las dos poblaciones, se quedaron sin agua. Para paliar esta situación, la Diputación Provincial de Cáceres envió un camión cisterna a cada localidad para garantizar el suministro de agua potable para consumo humano.

La investigación

Los actos vandálicos a los que se ha achacado lo ocurrido en Barrado se produjeron el 31 de agosto y el 3 de septiembre. Tras el primero, las autoridades municipales decidieron instalar cámaras de vigilancia en los depósitos para dotar de mayor seguridad al recinto y contribuir a esclarecer lo ocurrido en caso de que se repitiera, como sucedió.

Las grabaciones de esas cámaras están siendo supervisadas desde entonces por la Guardia Civil, que asegura que «continuamos con la investigación abierta, aún estamos esperando los resultados de los análisis». Pero se da la circunstancia de que el SES ya tiene los resultados y, como ha informado, no arrojan ninguna conclusión contundente.