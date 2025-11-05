El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes

El Servicio Extremeño de Salud ampliará la campaña de vacunación contra la gripe y la covid a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, ... con centros de salud que abrirán por la tarde, de 16.30 a 19.30 horas, y sin cita previa.

Esta medida se desarrollará en trece localidades de las ocho áreas de salud. Los puntos de vacunación estarán habilitados en las ciudades de Badajoz, Montijo, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito, Villanueva de la Serena, Llerena, Zafra, Cáceres, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata.

El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización y para ello las personas interesadas solo deberán aportar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

Además de los adultos, también van a poder recibir las correspondientes dosis frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años. Los menores de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal contra la gripe, que es aplicada como un aerosol sin inyecciones. Genera inmunidad a nivel mucoso, limitando de manera más efectiva la replicación del virus y con ello la infección y la transmisión a terceros.

Precisamente, entre los menores la vacuna de la gripe no suele alcanzar porcentajes altos de cobertura. De hecho, en 2023, apenas se vacunaron el 33% de los niños y, ante el poco éxito, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria hizo un llamamiento a las familias y las administraciones para mejorar de forma urgente las cifras. En 2024 mejoraron, pero aún así en las dos primeras semanas de campaña no había llegado ni al 10% del total de población en este grupo de edad.

Desde el inicio de la campaña el SES ha vacunado de la gripe a 146.969 personas y a 64.186 contra la covid

En cuanto a la gripe, hay que recordar que la población diana son las personas de 60 años o más, los niños de seis meses a cinco años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), los convivientes con vulnerables o menores de seis meses, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil y docentes.

También está dirigida a quienes tengan patologías de riesgo aún siendo menores de 60 como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras, y personas que vivan en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Covid

Respecto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También es para quienes tienen menos de 70 con factores de riesgo.

Las personas que recibieron su última dosis de la covid o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

Desde el inicio de esta campaña de vacunación, el 14 de octubre, el SES ha administrado un total de 211.155 vacunas, con 146.969 personas vacunadas contra la gripe y 64.186 contra la covid.

El objetivo del SES en esta temporada es superar el 75% de cobertura de vacunación de la gripe en personas de más de 60 años, embarazadas, sanitarios y aquellos que sufren patologías crónicas.

Para la campaña habitual, la que se mantiene abierta desde el pasado 14 de octubre hasta el próximo 31 de enero, se puede pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.

VRS en adultos

Respecto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), también el 10 de noviembre se comenzará a vacunar a los adultos de más de 60 años o personas que viven en residencias de mayores, así como a aquellas personas trasplantadas de pulmón.

Es la primera vez que esta inmunoprofilaxis se ofrece a los adultos en Extremadura y para ello el SES ha adquirido 15.000 dosis de esta vacuna.

El SES recuerda que el VRS es una causa importante de mortalidad en la población adulta, por lo que se recomienda la vacunación ya que las mejoras de las coberturas reducen el impacto de las infecciones respiratorias en la región.