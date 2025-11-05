HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las personas interesadas en vacunarse por la tarde solo deberán aportar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. Hoy

El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes

Habilitará puntos de vacunación en trece localidades de las ocho áreas de salud

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

El Servicio Extremeño de Salud ampliará la campaña de vacunación contra la gripe y la covid a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, ... con centros de salud que abrirán por la tarde, de 16.30 a 19.30 horas, y sin cita previa.

