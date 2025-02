El SES dice que la prórroga no afecta a las ambulancias

Jueves, 20 de febrero 2025, 08:17 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El director general de Planificación Económica del SES, Francisco Javier Chacón Sánchez-Molina, ha garantizado la prestación del servicio sanitario terrestre a pesar de que la comunidad no cuente con un nuevo presupuesto para 2025 que atienda el incremento previsto por el propio ejecutivo en el nuevo contrato, cifrado en 26,5 millones de euros. No será convocado hasta que no se firme el convenio que regule las condiciones laborales del sector. La diputada del PSOE Isabel Gil Rosiña preguntó ayer sobre la «hoja de ruta» del mayor contrato público de la administración extremeña.