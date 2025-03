El SES diagnosticó el año pasado 220 cánceres de mama gracias a su programa de detección precoz

El Servicio Extremeño de Salud realizó el año pasado 63.100 mamografías en su programa de detección precoz del cáncer de mama. En esas pruebas ... se diagnosticaron 220 tumores malignos de este tipo. La enfermed suele aparecer a partir de los 50 años y se sabe que un factor de predisposición familiar está presente en casi el 10% de los casos.

El SES asegura que una de cada cuatro mujeres que forman parte de la población diana no acuden a estas pruebas. Un verdadero problema de salud pública si tenemos en cuenta que la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom) alerta de que la incidencia de este tipo de tumor, el más frecuente en mujeres, está aumentando año tras año. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. Con él se consigue detectar el tumor cuando aún es pequeño y está localizado, con lo que se consiguen mejores resultados con el tratamiento, reduciendo la mortalidad.

En 2020 perdieron la vida en la región por esta enfermedad 168 mujeres. La tasa de mortalidad se sitúa en 31,24 personas por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad de todos los tipos de cáncer fue de 283,46 casos por cada cien mil habitantes. De los cuales, la mayor incidencia fue la del cáncer colorrectal, con una tasa de 38,35 casos por cada cien mil habitantes, seguida por la de cáncer de mama, y por último el cáncer de cérvix (2,42), según las estadísticas del SES.

En 2018 se diagnosticaron en la región 643 casos de cáncer de mama. Esa cifra representó el 22,98% de todos los tumores detectados en mujeres (primera causa excluyendo los cánceres de piel no melanocíticos). Según los registros de ese año (últimos facilitados por el SES), la incidencia se situó en 118,72 casos por cada 100.000 mujeres.

A nivel nacional se estima que cuando finalice este año se habrán diagnosticado en España cerca de 35.000 nuevos casos, lo que supone una tasa 144 casos por cada 100.000 mujeres al año.

En España cada año se diagnostican aproximadamente 27.747 casos y mueren 6.213 mujeres. Para hacernos una idea del aumento de incidencia basta con observar la evolución registrada entre 2002 y 2020, periodo en el que se incrementó de 106,5 a 126 casos.

El SES insiste en que no existen métodos eficaces de prevención primaria para evitar su aparición, por lo que la única herramienta efectiva para su detección es el diagnóstico precoz en un estadio temprano, para así poder controlarla. De ahí la importancia de realizarse palmaciones periódicas en los senos con objeto de buscar cualquier tipo de cambio que resulte sospechoso: bultos, cambios de coloración, hundimiento del pezón...

No obstante, se recomienda llevar un estilo de vida saludable: es decir, realizar ejercicio físico, comer sano, evitar la obesidad, no fumar y no beber alcohol.

La mamografía es la prueba utilizada para este diagnóstico precoz. Si esta prueba es negativa, es improbable que una mujer padezca cáncer de mama en ese momento; debido a que la mamografía no es exacta al 100% ante cualquier síntoma o cambio en sus mamas, debe acudir a su médico de familia.

En Extremadura el programa de detección se puso en marcha en 1998 con el objetivo de disminuir la mortalidad en las mujeres de 50 a 69 años. El SES dispone de dos unidades móviles que recorren el territorio extremeño realizando mamografías en aquellas localidades en las que no existe hospital, o el mismo no participa en el citado programa.

Las mujeres residentes en localidades con hospital se someten allí mismo a la mamografía. Y en todos los casos se requiere cita previa.

Los resultados de las mamografías son comunicados a las mujeres a través de su médico de familia. Por tanto, es imprescindible acudir siempre a la consulta para conocer los resultados. En aquellos casos en que la mujer no pertenezca al SES, los resultados se envían a su domicilio.

Para cualquier consulta sobre el programa de detección precoz de cáncer de mama se puede contactar con la central, en horario de 12 a 14 horas de lunes a viernes, en el teléfono 924382587.