El SES deberá indemnizar a las hijas de un paciente que falleció por un cáncer diagnosticado tarde

El Servicio Extremeño de Salud tendrá que indemnizar con 30.000 euros a los dos hijas de un paciente que sufrió un retraso en el ... diagnóstico de cáncer de próstata que padecía y falleció. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Mérida.

Todo comenzó en junio de 2022, cuando el varón, en seguimiento por Urología por hidrocele, quiste en el epidídimo e hiperplasia benigna de próstata en el Hospital Universitario de Badajoz, fue incluido en la lista de espera quirúrgica. Sin embargo, pasaron los 180 días que marca la ley de tiempos de respuesta para una operación y el paciente no fue intervenido.

En febrero de 2023, sus familiares presentaron una reclamación por la demora en la operación y el hospital justificó la espera por la sobrecarga asistencial. Por aquel entonces, el paciente acudió a Urgencias por síntomas urinarios, derivado por su médico de cabecera.

Apenas un mes después volvió a Urgencias por dolores, pero no le realizaron pruebas complementarias, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso HOY. Como las molestias continuaban en abril de 2023 fue de nuevo, pero en ese momento ya tenía «tinte ictérico, vómitos, pérdida de peso y dolor al orinar». En ese momento sí le realizaron exámenes complementarios y le diagnosticaron un tumor de próstata metastásico.

Todas las pruebas y citas oncológicas que a continuación se le indicaron ya fueron en vano. La metástasis del paciente era tal que tan solo en dos semanas falleció. Fue en mayo de 2023 y tras ello sus hijas comenzaron un proceso judicial alegando mala praxis.

El juzgado señala ahora que no realizarle la intervención quirúrgica programada dentro del plazo legal «constituye un supuesto de mala praxis» y considera que hubo «un retraso de diagnóstico debido a la falta de seguimiento adecuado de los niveles de PSA (Antígeno Prostático Específico)», una proteína producida por la próstata que se puede medir con un análisis de sangre para detectar problemas como el cáncer de próstata, hiperplasia benigna o prostatitis. El juzgado entiende que a pesar de los niveles elevados de PSA que indicaban la necesidad de realizar una biopsia, se programó una cita para consultas externas, lo que suponía una mayor demora.

Indica también que no se puede garantizar que un diagnóstico temprano hubiera asegurado la supervivencia del paciente, pero considera que el retraso disminuyó sus posibilidades de curación. Por lo tanto, se establece una indemnización por «pérdida de oportunidad».

La sentencia no es firme y las partes pueden presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.