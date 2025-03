El SES deberá firmar convenios con bancos privados de células madre

Admo prefiere las donaciones altruistas a bancos públicos

El cordón umbilical se dona porque contiene células madre capaces de generar células sanguíneas para tratar enfermedades malignas muy graves de la médula ósea, como la leucemia y otros tipos de cáncer. El SES no ofrece datos actualizados sobre donaciones de cordón umbilical. El último conocido, de 2014, habla de 252 donaciones en la provincia de Cáceres más 438 en la de Badajoz, lo que representa un porcentaje mínimo en relación a los nacimientos que se producen, entre 6.000 y 7.000 cada año. En España existen varios bancos de sangre de cordón umbilical (SCU) y es el registro de donantes de médula ósea (Redmo) el que coordina las búsquedas de donantes. En Extremadura los recursos en este ámbito son el Banco de Sangre, con sede en Mérida, y la Asociación para la donación de médula ósea y cordón umbilical de Extremadura (Admo). Admo existe desde 1997 y en 2001 empezó a reivindicar en Extremadura un banco de cordones umbilicales. En 2007 la región aprobó un sistema de recogida. «Ahora van a Mérida y el Banco de Sangre los traslada a Barcelona, donde está uno de los tres bancos públicos que hay en España, a través del sistema del Plan Concordia nacional», explica Paqui Tello, secretaria técnica de Admo. En su opinión, «guardar tu propio cordón para el tratamiento de la enfermedad onco-hematológica no tiene ningún sentido. La probabilidad de necesitar su propia sangre es extremadamente baja. No conocemos a nadie que se haya trasplantado de su propio cordón. Nosotros en Admo, como entidad de pacientes, estamos a favor del sistema de solidaridad con donaciones altruistas que salva la vida de una persona que no conoces». Además, Tello cree que para un trasplante la mejor opción es un banco público, «no de un banco que no sabemos en qué condiciones está».