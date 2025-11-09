El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia

El Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos en tres dedos de la mano ... tras realizarle una biopsia para analizar un tumor en la axila izquierda. Puso reclamaciones al SES por la vía administrativa y no recibió respuesta. Tas dos años de espera decidió demandar en los juzgados y, en este mes de octubre, ha llegado a un acuerdo antes de que el asunto pase a juicio.

El paciente empezó a reclamar por «no recibir una correcta atención sanitaria» a inicios de 2023. La Administración no le contestó y ante eso interpuso una demanda el pasado mes de mayo de 2025. «Son dos años de periplo administrativo en el que no logra nada. Solo le comunican que se admite a trámite la reclamación y ante eso silencio administrativo y acudimos a la vía judicial. Si ahora llegan a ese acuerdo y reconocen que tenía razón por qué tanta espera», lamenta Carlos Tovar, el abogado del paciente.

Todo empezó a finales del año 2021, en plena pandemia por la covid. El paciente fue remitido por el servicio de Hematología donde se encontraba en seguimiento por una leucemia a consultas externas de Cirugía General. El objetivo era realizarle una biopsia de una inflamación de los ganglios linfáticos en la axila izquierda diagnosticada tras una ecografía en diciembre de 2021.

En dicha consulta, realizada en enero de 2022, apreciaron un tumor y propusieron una biopsia bajo anestesia local. Fue intervenido para ello en febrero de ese mismo año y, tras el procedimiento, empezó a presentar una parestesia (sensación de hormigueo y adormecimiento) en la mano izquierda, así como dificultad de movimiento en tres dedos.

Por tanto acudió el médico de Atención Primaria y este emitió la baja laboral, además de mantenerse alteraciones de sensibilidad y movilidad en tres dedos de la mano izquierda.

Recibió seguimiento por parte del servicio de rehabilitación, pero apenas hubo mejoría. Continuó en incapacidad temporal y tras un año fue valorado por la Seguridad Social que le concedió una prorroga de seis meses.

Según apunta el informe médico, la técnica quirúrgica empleada por el Servicio de Cirugía General fue la indicada ante la sospecha de una adenopatía patológica.

Sin embargo, el paciente mantiene que dado los antecedentes de neurofibromatosis en el diagnóstico de la lesión se podría haber pensado en un neurofibroma, y ese tipo de intervención debería haberla realizado un neurocirujano para minimizar los riesgos de daño neurológico, como así ocurrió.

«Tras la biopsia realizada se confirmó que no se trataba de una adenopatía como se sospechaba y para la que se planteó su extirpación directa bajo anestesia local, sino que se trataba de un tumor de tejido nervioso (neurofibroma) y por tanto no se realizó un diagnóstico diferencial correcto de la lesión», indica la defensa del paciente.

Además, asegura que complicaciones como el posible daño neurológico no se encontraba recogido en el consentimiento informado para ser intervenido.

El informe pericial, que determinó 385 días de «prejuicio moderado en la calidad de vida, estéticos y secuelas», valoró los daños en casi 90.000 euros. Finalmente, la Administración ha ofrecido un acuerdo al paciente, que lo ha aceptado antes de llegar a juicio. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres ha emitido un auto por el que el SES Se compromete a indemnizar con 49.985 euros por «los daños causados por la incorrecta asistencia sanitaria».