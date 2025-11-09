HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen del Hospital Universitario de Cáceres. Hoy

El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia

Había reclamado por la vía administrativa y, después de dos años sin respuesta, demandó al SES y este ha llegado a un acuerdo con él sin ir a juicio

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

El Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos en tres dedos de la mano ... tras realizarle una biopsia para analizar un tumor en la axila izquierda. Puso reclamaciones al SES por la vía administrativa y no recibió respuesta. Tas dos años de espera decidió demandar en los juzgados y, en este mes de octubre, ha llegado a un acuerdo antes de que el asunto pase a juicio.

