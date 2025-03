El SES debe corregir el examen de una opositora que no entregó la hoja de identificación El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestima el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de un juzgado de Badajoz en la que se daba la razón a la mujer

M. Fernández Cáceres Lunes, 6 de noviembre 2023, 10:57 | Actualizado 14:39h.

El Servicio Extremeño de Salud deberá corregir el examen de una opositora que no entregó la hoja de identificación junto a la de respuestas en ... un examen, motivo por el cual no se puntuó su ejercicio. Así lo recoge la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el SES contra una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Badajoz en la que se daba la razón a la opositora. «El único examen no identificado tiene que ser necesariamente el de la parte actora y debe ser corregido por el SES», se concluye.

La sentencia del TSJ extremeño se refiere a un ejercicio realizado el 3 de julio de 2022 en el aula 13 de la Facultad de Ciencias de Badajoz. Un total de 4.172 aspirantes completaron el examen y únicamente hubo una hoja de datos sin rellenar. Ambos documentos -el de respuestas y el de identificación- se vinculan a través de un código de barras. «Comprendemos que inicialmente no se corrigiera el examen debido a que no constaban los datos de identificación en la hoja que debía recogerlos, lo que impedía conocer la identidad de la opositora en relación a la hoja de respuestas», señala la sala. No obstante, no ocurre lo mismo cuando la mujer reclama y se comprueba que la opositora estaba en la sala asignada, que solamente hay un ejercicio que presenta la falta de identificación y que nadie más ha reclamado este ejercicio. «Ante ello, solamente puede existir una conclusión y es que el examen de la parte demandante tiene que ser corregido», indica. La sala asegura que el Tribunal de Selección y la Dirección Gerencia del SES tenían elementos para solventar la incidencia que se había producido sin que ello implicara vulneración de las bases de la convocatoria. «No corregir el examen es una respuesta deproporcionada ante el error que ella cometió», se abunda. «No se duda de la atribución del examen a la aspirante que reclamó y no se aprecia indio alguno de un intento de fraude o engaño en la realización del examen», añaden los magistrados. La sentencia no es firme. Cabe recurso de casación ante la sala tercera el Tribunal Supremo en caso de que se funde en una infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea.

