El SES cuenta con diversos programas que refuerzan la salud de las mujeres en todas sus etapas

El Servicio Extremeño de Salud (SES) entiende la salud de la mujer desde una perspectiva y abordaje integral e integrado. Las actuaciones se centran en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud; en incentivar una dieta equilibrada y la realización de ejercicio físico; prevención de embarazos no deseados;lactancia materna; desarrollo de una vida activa y plena; la prevención de riesgos laborales, así como la reducción de hábitos no saludables (tabaco, alcohol y sexo no seguro), y una especial e importante atención durante etapas claves, como son la menopausia y el climaterio.

Entre las acciones que destaca el SES se encuentra la consulta preconcepcional, que está dirigida a mujeres que desean un embarazo y quieren realizar un control de riesgos, así como adquirir hábitos saludables en la pareja. La captación y valoración de la mujer embarazada es importante para poder diagnosticar lo más precozmente posible el embarazo, así como detectar factores de riesgo o patologías.

El SES pone el foco en ofrecer toda la información necesaria a la mujer con aulas de mama comunitaria

También, es prioritario el seguimiento de la mujer embarazada o la educación maternal, que está dirigido a grupos de mujeres para ofrecer ayuda en la preparación y recuperación postparto.

Es importante, además, que las mujeres conozcan los programas de cribado prenatal de anomalías cromosomáticas, así como el programa de cribado prenatal de enfermedades infecciosas para todas las mujeres embarazadas.

Con el fin de que las mujeres conozcan los programas de cribado prenatal de anomalías cromosomáticas

Consulta puerperal

Otra de las consultas que ofrecen es la puerperal, que está dirigida a prevenir, a los cuidados y educación sanitaria para la mujer y el recién nacido tras el parto.

Existen, también, programas de Salud Bucodental en embarazadas, para que las gestantes tengan derecho a asistencia sanitaria con cargo al Servicio Extremeño de Salud.

El acceso a la salud y la atención sanitaria adecuada son derechos fundamentales, por eso las mujeres deben ser conocedoras de los métodos anticonceptivos de los que disponen con actividades de promoción, prevención, tratamiento y seguimiento destinadas a evitar embarazos no deseados. La atención a la mujer en el climaterio, para la prevención de problemas de salud que aparecen en la fase situada entre la etapa reproductiva y la no reproductiva.

Las mujeres extremeñas pueden acceder a tratamientos de reproducción humana asistida y que cumplan los criterios establecidos en la Cartera de Servicios. Así como, herramientas como la Guía de Atención Profesional a la Pérdida y el Duelo durante la Maternidad.

Información necesaria

El SES pone el foco en ofrecer toda la información necesaria a la mujer con aulas de mama comunitaria dentro de la Escuela de Cuidados, como reforzar el vínculo materno con el bebé a través del programa 'Piel con Piel'.

La Dirección General de Salud Pública de Extremadura, desempeña un papel fundamental en el cuidado de la salud de las mujeres de la región, con programas de cribado para la detección precoz de patologías malignas como el cáncer. Entre las medidas adoptadas destacan: los cribados de cáncer de mama, cada dos años, a todas las mujeres entre 48 y 69 años. Además, aquellas de entre 40 y 47 con antecedentes también pueden acceder a ella.

El cribado de cáncer de colon, que se realiza cada dos años, con el fin de detectar posibles lesiones en una etapa temprana.

Por último, hay que destacar el cribado de cáncer de cuello de útero o cérvix, donde a todas las mujeres de entre 25 y 34 años se les realiza una citología cada tres años, para identificar alteraciones celulares que podrían derivar en cáncer.

El cribado de cáncer de útero se realiza en todas las mujeres de entre 25 y 34 años con una citología

Además de los cribados, se prioriza la prevención primaria al proporcionar inmunización frente a 18 enfermedades a lo largo de toda la vida, dentro del calendario común de vacunaciones. A través de estas estrategias de salud pública, se busca reducir la incidencia de enfermedades infecciosas y mejorar la calidad de vida de las mujeres en Extremadura.

