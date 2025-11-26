El SES crea 19 nuevas plazas de fisioterapeuta para reforzar la atención al dolor crónico

El SES crea 19 nuevas plazas de fisioterapeuta en los centros de salud de la región para reforzar el abordaje del dolor crónico, «uno de ... los mayores retos para nuestro sistema sanitario, porque es una de las principales causas de discapacidad y de consulta en Atención Primaria«, explica la Consejería de Salud.

De ahí que haya llevado a la sectorial del área, celebrada este miércoles, la propuesta para crear las nuevas plazas: 3 en el área de salud de Badajoz, 2 en la de Mérida, otras 2 en Don Benito-Villanueva y Llerena-Zafra, 5 en el área de salud de Cáceres, 3 en la de Coria, 1 en Plasencia y otra más en Navalmoral de la Mata.

Salud considera prioritario mejorar la atención al dolor crónico, «porque su impacto no se limita al ámbito clínico, ya que genera costes sanitarios y sociales elevados, condiciona vidas y limita la autonomía de miles de personas».

Recuerda que, «durante décadas, el abordaje del dolor se ha centrado en un modelo biomédico, basado en la lesión y en intervenciones pasivas. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que el dolor crónico es una experiencia compleja, influida por factores biológicos, psicológicos y sociales». Y este nuevo escenario, añade el SES, «exige un cambio hacia un modelo biopsicosocial, que ponga a la persona en el centro y apueste por estrategias activas, funcionales y sostenibles».

Para el abordaje del dolor crónico, la fisioterapia en Atención Primaria se considera una pieza esencial, porque reduce el miedo en el paciente al movimiento, previene la discapacidad y fomenta la autonomía y su participación activa en el proceso de recuperación.

«Experiencias como las Unidades de Afrontamiento Activo del Dolor han demostrado resultados clínicos y humanos extraordinarios: reducción del dolor, mejora de la calidad de vida y disminución del consumo de fármacos y derivaciones a Especializada», expone el SES. Sin olvidar que «la fisioterapia contribuye a la eficiencia del sistema, evitando pruebas diagnósticas innecesarias y reduciendo costes directos e indirectos».

Por eso la decisión de ampliar en 19 el número de plazas de fisioterapeutas en la Atención Primaria, para acercar más el servicio a zonas rurales y dispersas, de acuerdo a «un análisis basado en la población total asignada a cada profesional, el número de consultas promedio por profesional, número de fisioterapeutas por área y las listas de espera existentes».

Según los datos facilitados por CSIF, la plantilla estructural del SES a marzo de 2025 estaba integrada por 189 fisioterapeutas, de los que 90 trabajaban en Especializada y 99 en Primaria. Sumando ambas por áreas de salud, sin contabilizar las nuevas plazas que se van a crear, Badajoz tiene 51, Mérida 21, Don Benito-Villanueva 23, Llerena-Zafra 16, Cáceres 36, Plasencia 23, Coria 10 y Navalmoral de la Mata 9.

Este sindicato, que valora la creación de las nuevas plazas, ha pedido al SES en la sectorial que también se aumenten en Especializada y que estos profesionales se incorporen a los equipos de paliativos. «Asimismo hemos solicitado a la consejera que se incrementen las contrataciones de terapeutas ocupacionales», apunta Emilia Montero, responsable de Sanidad de CSIF.

Otros asuntos

Por otro lado, en la sectorial de este miércoles, se ha aprobado la oferta pública de empleo de este año en el SES con 1.076 plazas, que forman parte de la OPE de 2025 de la región, con un total de 2.376 plazas, incluidas las 558 de Educación y las 746 de Administración General, los tres sectores autonómicos.

De las plazas del SES, 811 son para personal sanitario y 261 para gestión y servicios, y como el resto deberán salir a oposición en un plazo máximo de tres años (hasta 2028). UGT considera que esta oferta no se adapta a las necesidades del sistema sanitario público extremeño y, como el resto de centrales, rechaza que se mantenga una tasa de reposición del 120% en los servicios básicos como establece la Ley General de Presupuestos, así como que las plazas destinadas a la promoción interna no sean las mismas que las de turno libre, ya que no consumen tasa de reposición.

Por último, en la sectorial se ha aprobado la convocatoria de los concursos de traslados para terapeuta ocupacional, logopeda, óptico-optometrista y psicólogo-clínico.